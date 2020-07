Saison pluvieuse: De grandes mesures en vue pour protéger les béninois contre les Saison pluvieuse

Le Bénin en général et plus particulièrement la ville de Cotonou et environs vivent une saison de pluies particulière cette année avec des quantités d’eau énormes. Ces pluies ont occasionné des inondations de grande ampleur dans plusieurs zones du pays et interviennent dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus avec ses corollaires. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour prévenir et faire face aux effets d’éventuelles catastrophes provoquées par cette pluviométrie exceptionnelle. En effet, le Conseil des Ministres tenu ce mercredi 1er juillet 2020 a décidé du renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l’année 2020. Il a ainsi instruit le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à l’effet de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de réponse aux inondations, le contexte particulier des inondations de 2020 sur fond de COVID-19 nécessite en effet que soient renforcés les moyens et les capacités d’intervention de l’Agence nationale de la Protection civile. Par ailleurs, les prévisions de l’Agence nationale de Météorologie annoncent que les quantités d’eau de pluie attendues cette année sont supérieures à la moyenne de la période 1981-2010, dernière année de référence en matière de gravité des catastrophes liées aux inondations. De plus, les mesures de riposte contre la propagation de la pandémie de COVID-19, notamment la mise en œuvre du cordon sanitaire, ont limité les déplacements et les interactions sociales sur lesquelles se base l’activité économique des ménages. Le Gouvernement vient ainsi de donner les moyens à son bras armé qu’est l’Agence nationale de Protection civile pour qu’elle renforce ses capacités d’intervention, et fait montre de son sens d’anticipation et de responsabilité en outillant ses structures compétentes à prendre toutes les mesures de prévention et de réponse aux inondations. C’est la preuve que les sinistrés ne sont pas abandonnés à leur sort et l’Etat veille à sauvegarder l’intégrité des Béninois et de leurs biens. Cette décision gouvernementale montre que le Bénin est bel et bien doté d’un mécanisme de riposte qu’il peut actionner en cas de catastrophes naturelles. Il s’agit d’une mesure qui va soulager de nombreuses familles qui souffrent déjà des affres des impacts de la Covid-19. Il revient donc aux populations de prendre des précautions afin que ces inondations ne constituent pas un terrain favorable à la propagation du coronavirus.

Laurent D. KOSSOUHO