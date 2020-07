Respect de l’équité genre au MEM: Les efforts de Jean Claude Houssou salués par les syndicats et les femmes

Le Ministre Jean Claude Houssou a échangé, ce jeudi 02 juillet, avec les représentants des syndicats et des femmes afin de trouver de façon consensuelle, les solutions à leurs doléances pour garantir la paix sociale. A cette rencontre, l’autorité ministérielle a réaffirmé aux partenaires sociaux, sa détermination à travailler pour l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Dans sa prise de parole, le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de Controlec, Désiré Kassa a remercié le Ministre pour son attachement au personnel et salué son implication dans la résolution de la question liée au plan de formation triennal du ministère de l’énergie. De même, le Chef cellule genre et développement du ministère de l’énergie Anne-Marie Gnancadja a loué les efforts du Ministre Jean Claude Houssou pour l’amélioration des conditions de vie et de travail tout en saluant son attachement à l’équité genre dans le traitement du personnel. A son tour, le Directeur de cabinet du ministère de l’énergie, Armand Dakéhoun, a fait le point de la rencontre périodique que le Ministre Jean Claude Houssou a tenue avec les représentant des syndicats et les représentantes des femmes du ministère. Au terme des échanges, le Ministre Houssou a remercié ses partenaires et les a invités à l’observance rigoureuse des mesures barrières contre la Covid-19.

Edwige TOTIN