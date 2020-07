Inondations à IITA et Yénadjro: Le Maire Ahouandjinou et le Préfet Codjia effectuent une descente sur le terrain

Le Maire Ahouandjinou, le Préfet Codjia devant IITA

Le Préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia a fait une descente, le mardi 30 juin 2020 à IITA et à Yénadjro en compagnie du Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou. Le but de ce déplacement est d’exprimer leur sollicitude aux habitants de ces localités qui vivent dans des conditions peu reluisantes en raison des dégâts causés par les fortes pluies qui ce sont abattues sur la ville d’Abomey-Calavi. C’est avec des spécialistes chevronnés des questions d’assainissement et d’aménagement, de secours et d’assistance que le Préfet Jean Claude Codja et le Maire Ahouandjinou sont allsé sur le terrain. Il s’agit en effet des Professeurs Placide Clédjo et Euloge Ogouwalé, du Directeur départemental du groupement des sapeurs-pompiers de l’Atlantique, du directeur des services techniques de la mairie, pour envisager une solution urgente, efficace et durable face à problème. Une occasion pour le Maire de féliciter les populations habitant les environs de IITA et celles de Yénadjro et les rassurer de tout l’accompagnement que la mairie envisage leur apporter face à ce problème. « Je tiens à saluer tout le courage et la stoïcité des populations ainsi éprouvées, qui dans la dignité, tiennent face à cet imprévu. Votre équipe communale fera tout pour vous sortir de cette impasse le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Yediya Allotchemey (Stag.