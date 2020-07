Généralisation du volet santé de ARCH: Les centres de santé bientôt dotés de lecteurs électroniques

Le gouvernement a fait de l’amélioration des conditions de vie des Béninois une priorité dans son Programme d’actions. L’un des piliers de cette politique est l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) qui comporte 4 volets dont l’Assurance Maladie, démarrée depuis plusieurs mois dans 3 zones sanitaires et en cours d’achèvement en vue d’une évaluation avant sa généralisation. Après une analyse sommaire du déroulement de la phase pilote, il est apparu la nécessité de procéder à l’identification des bénéficiaires par les moyens les plus appropriés afin d’éviter des fraudes et autres irrégularités préjudiciables à sa pérennité même si ceux-ci sont détenteurs de carte biométrique. D’où la pertinence de recourir à des lecteurs adaptés aux fonctionnalités prévues qui seront disponibles dans les centres de santé publics. Une mesure adoptée en conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2020 à travers l’acquisition de 5.000 lecteurs électroniques pour les cartes d’assurés bénéficiaires du volet santé du projet ARCH afin de rendre ce matériel disponible dans tous nos centres de santé publics. Cette disposition est donc une bonne réponse sociale qui est d’ailleurs appréciée par les populations cibles au regard des fréquentations.

Rastel DAN