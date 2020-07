Don de masques dans le cadre de la riposte au Covid-19 dans la commune de Zè: Soroptimist International club Cotonou Améthyste apporte son soutien aux écoliers de Djigbé

La présidente du Soroptimist International Club Cotonou Améthyste, Astrid Déguénon, remettant symboliquement les masques au Directeur de l’Epp Djigbe Agué A, Kossi Gnancadja

Zéro écolier contaminé au Covid-19 durant la période d’examen. Tel est l’objectif du Soroptimist International Club Cotonou Améthyste que préside Astrid Déguénon. En effet, ce club service, le dernier né au Bénin parmi les clubs Soroptimist international que compte le pays, a initié une opération ‘‘Examen Zéro Covid 19’’ qui vise à doter des écoliers de masque afin qu’ils se protègent contre cette maladie qui sévit dans le monde. C’est dans ce cadre qu’une délégation des membres du bureau dudit club s’est rendue à l’école primaire publique Awassou Centre dans l’arrondissement de Djigbé (commune de Zè) où, elle a procédé à la remise d’un lot de masque de protection destinés à l’ensemble des écoliers, candidats au prochain examen du certificat d’étude primaire (Cep) session de juillet 2020, de la zone. Au cours de la cérémonie ayant marqué cette remise, la présidente a informé que son club est heureux de pouvoir accomplir ce service. «Nous sommes un club service et notre rôle est de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin», a-t-elle avancé. «Et ce jour, nous sommes venues à vous pour vous dire que le coronavirus est une réalité et qu’il faut se protéger pour l’éviter. Voilà pourquoi, nous avons voulu vous faire don de ces masques que nous vous demandons de porter pour vous protéger et protéger vos camarades», a-t-elle ajouté avant d’ajouter «la maladie ne passera pas par vous. Et notre fierté sera de revenir constater que vous avez bien composé et que vous continuez à être en bonne santé». Présent à cette cérémonie, le deuxième adjoint au maire de Zè, Bernard Houédénou, n’a pas caché sa joie. «Nous sommes très heureux de votre geste», a-t-il déclaré avant de faire le constat que la maladie n’est pas prise au sérieux dans les villages.

Les membres du club ici avec les autorités et quelques écoliers à la fin de la cérémonie de remise

«Nous sommes en train de banaliser le virus au village. Ce qui ne doit pas être le cas. Car, nous devons prendre conscience de son existence et nous protéger d’avantage en respectant les mesures barrières », insiste-t-il tout en remerciant Astrid Déguénon et ses sœurs pour être venues faire un rappeler de ce qui doit être fait. Le chef de l’arrondissement de Djigbé, Emmanuel Avadé, le directeur de l’Epp Djigbe Agué A, Kossi Gnancadja sans oublier la représentante des écoliers ont tous exprimé leur remerciement au Soroptimist International club Cotonou Améthyste avant de promettre poursuivre la sensibilisation pour l’atteinte de l’objectif de cette ‘’Examen Zéro Covid 19’’. A souligner qu’un rappel des mesures barrières à savoir : «éternuer dans le coin du coude ; se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ; porter en tout lieu son masque et autres » a été fait sur place en guise de sensibilisation.

Anselme HOUENOUKPO