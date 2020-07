Assainissement en milieu urbain: La SGDS-GN se rassure de la propreté effective des grandes artères de Cotonou

Les agents de la SGDS-GN en plein assainissement des artères du marché de Dantokpa

La ville économique du Bénin, Cotonou, principale vitrine du pays, est soumise aux nombreux actes d’incivisme liés notamment au dépôt des ordures ménagères et autres, aux abords des artères publiques. Une réalité qui ne laisse pas indifférente la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué, SGDS-GN. En effet, depuis quelques jours, les agents de la SGDS-GN, se sont déployés sur le terrain pour procéder à l’enlèvement des ordures le long des grandes artères de la ville. Une mission dument accomplie dans le but de permettre à la ville de se débarrasser de ses ordures, de sensibiliser les populations sur la nécessité de maintenir leur cadre et l’environnement sain.

Rastel DAN