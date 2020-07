Inondations à Abomey-Calavi: Le Maire Ahouandjinou promet des solutions urgentes aux sinistrés

Le Maire Ahouandjinou face à quelques sinistrés

Suite aux pluies intempestives qui se sont abattues sur la commune d’Abomey-Calavi le lundi dernier causant des débordements des eaux dans leurs maisons, boutiques, ateliers et les obligeant à faire un déménagement forcé, les populations de Tankpè dans les encablures de l’IITA se sont soulevées. Alerté par l’autorité préfectorale, le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, alors qu’il était en pleine activité du Conseil Communal, a fait une descente rapide sur les lieux, accompagné des agents de la Direction des Services Techniques (Dst) de la mairie. Le constat est effectivement désolant, voire alarmant. L’inondation a fait beaucoup de sinistrés. Les responsables de l’Iita en ont conscience. Ils justifient le désastre par le fait que des aménagements avaient été faits à l’Institut pour faire de l’irrigation dans le cadre d’un projet de riziculture. Selon eux, ce sont ces aménagements qui ont connu un débordement créant des désagréments aux populations environnantes, même à l’Institut dont certains bureaux ont reçu l’eau. Face à cette situation, le maire a appelé ses administrés sous le choc du sinistre au calme. « C’est avec pincement au cœur que je viens constater ce que vous vivez actuellement par rapport aux inondations. Je ferai un compte rendu express au Préfet qui, certainement, va saisir le ministre du cadre de vie et du développement durable afin que des solutions urgentes et provisoires soient trouvées », a-t-il déclaré. Il s’est ensuite rendu à Yénadjro, dans l’arrondissement de Godomey, où l’inondation bat également son plein avec un lot de sinistrés dont le Chef Quartier Sodabi Barnabé. Le maire a profité de cette visite de terrain pour sensibiliser les manifestants sur les risques de contamination et de propagation du Coronavirus.

Laurent D. Kossouho