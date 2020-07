Célébration de la journée IDAHOBIT 2020: Les minorités sexuelles brisent le silence dans un contexte de Covid-19

Le Réseau Bénin Synergie Plus (Besyp) en collaboration avec l’Association béninoise pour la promotion familiale (ABPF), a organisé une rencontre d’échanges sous le thème : « les minorités sexuelles brisent le silence en période de COVID-19 », le vendredi 26 juin 2020 à l’hôtel Paradisia de Godomey. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOBIT) a connu la présence de plusieurs partenaires dont les officiers de police judiciaires, les magistrats, les représentants des communes, etc sans oublier les minorités sexuelles elles-mêmes. ABPF avec le Consortium Projet PSDSR continuent donc de faire la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs en appuyant le BESYP pour permettre une égalité de chances pour tous les jeunes, adolescents et femmes d’avoir accès à une information plus juste et réduire par la même occasion, les violences dont les victimes sont les minorités sexuelles sont les premières victimes.

