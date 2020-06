Prise en charge des frais d’accouchement et de layette: Rotary Club d’Abomey-Calavi N°57921 vole au secours de 25 femmes

Les responsables du Rotary Club d’Abomey-Calavi et les représentants du personnel de santé du centre

Le centre de santé communal d’Abomey-Calavi sis à Kpota a servi de cadre, ce samedi 27 juin 2020, à une cérémonie d’ordre charitable du Rotary Club d’Abomey-Calavi District 9102 au profit de 25 femmes nouvellement sorties de la maternité. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres dudit Club, du personnel de santé du centre avec à sa tête, le Médecin-Chef.

« Une baignoire, une petite chaise pour enfant, de la layette, des masques de protection, des gels hydro-alcooliques et une enveloppe financière de 5 000 FCFA. Telle est la composition du don à chacune des 25 femmes prises en compte dans le cadre de la première vague de l’initiative « Action de prise en charge des frais d’accouchement et de layette de 75 femmes », du Rotary Club d’Abomey-Calavi District 9102/Club 57921. En plus de ces kits d’accouchement devant leur permettre de bien prendre soin de leurs enfants, les donateurs ont également pris en charge, l’intégralité des frais d’accouchement de ces femmes. A l’occasion de la cérémonie de remise des dons, la Présidente Fondatrice du Rotary Club d’Abomey-Calavi, Hans-Moevi Akué Muriel a exprimé sa gratitude à l’endroit de tous ceux qui ont pris soin de ces femmes et des enfants, tout en rassurant que cette action est la première d’une série de trois pour impacter 75 femmes dans ce centre de santé. Dans sa prise de parole, la responsable de la maternité, Cécile Koubonou a fait savoir que grâce à la Présidente Fondatrice et ses partenaires, ces nombreuses femmes ont eu la chance d’être soutenues par le Rotary Club d’Abomey-Calavi pour élever leurs enfants dans de bonnes conditions. Très émue par cette action du Rotary Club d’Abomey-Calavi, le Médecin-Chef de la commune d’Abomey-Calavi, Dr Virginie Adjanohoun a, quant à elle, réitéré ses remerciements et sa fierté d’accueillir ce don au profit des accouchées. « Nous sommes tous bénis à travers ces âmes que vous avez honorées ce jour. Nous sommes très fiers, car cette maternité qui se bat avec un personnel réduit, enregistre près de 200 accouchements par mois. Et vous avez pensé en prendre en charge75 dans ce mois où il y a vraiment d’affluence. Soyez-en bénis ! », a-t-elle laissé entendre. A son tour, le Président 2019-2020 du Rotary Club d’Abomey-Calavi a informé que cette action s’inscrit dans le cadre de l’axe phare du Rotary International dénommé « Santé de la mère et de l’enfant », ajoutant que la présente action est le fruit d’une collaboration entre le Rotary Club d’Abomey-Calavi du District 9102, du District 1680, du Rotary Club Ingwiller et du CIP. Par ailleurs, il a martelé que cette initiative ne va pas s’arrêter en si bon chemin. « Pour cette édition, nous allons impacter 75 femmes, mais cela ne va pas s’arrêter là. Nous allons revenir, puisque les actions vont toujours continuer à la maternité du centre de santé communal d’Abomey-Calavi », a rassuré le Président Edmond Bossou. Et à Chérifatou Abdou, porte-parole des bénéficiaires, d’exprimer sa profonde gratitude à l’endroit des heureux donateurs puis demander au Tout Puissant de le leur rendre au centuple.

Laurent D. KOSSOUHO