Lutte contre la Covid-19 dans les mosquées: Les Imams de Natitingou sommés de faire respecter les consignes sanitaires

Les membres de la plateforme départementale de gestion des risques catastrophes et d’adaptation au changement climatique échangeant avec le conseil des Imams de la ville de Natitingou

La plateforme départementale de gestion des risques catastrophes et d’adaptation au changement climatique a sonné le jeudi 25 juin 2020, lors d’une séance dite de vérité, le conseil des Imans de la ville de Natitingou, à une prise de conscience collective pour le respect des mesures barrières contre le Coronavirus, dans les mosquées.

Le conseil des Imams de la ville de Natitingou a tenu le jeudi 25 juin dernier, une séance avec ses collaborateurs sur la prise de conscience collective pour le respect des mesures barrières dans les mosquées. A l’entame de la séance présidée par le Secrétaire général du Conseil des Imams de l’Atacora, Abdoulaye Affo, et le Chargé de mission du préfet Maguidi Kora Gbéré, le Directeur départemental de la Santé Jacob Namboni, a sans ambages, déploré le laxisme dont font preuve les responsables religieux quant au respect des mesures barrières dans les mosquées. A travers une projection de photos prises lors des différentes descentes inopinées du Préfet de l’Atacora dans les mosquées, le DDS a fustigé le non-respect de la distanciation physique entre les fidèles musulmans, les attroupements de grands nombres d’enfants autour des mosquées surtout lors des prières de vendredi, l’absence de dispositifs de lave-mains aux entrées des mosquées, et le faible taux de port de masque par les fidèles. « La situation est très grâce au niveau des mosquées au regard de ce qu’on a constaté. J’exhorte les imams à prendre des dispositions pour corriger le tir au plus vite parce que la Police Républicaine va veiller au respect des gestes barrières à tous les niveaux », a indiqué le Directeur départemental de la Police Républicaine de l’Atacora, Cossi Lamas. Par ailleurs, l’Iman de la moquée centrale, au nom du collectif des Imams, a pris l’engagement de redoubler d’efforts pour une meilleure application des consignes sanitaires dans toutes les mosquées de Natitingou. Chek Nourou Dine Mouhamed Sanni a aussi sollicité l’accompagnement des autorités pour l’acquisition des dispositifs de lave-mains dans les mosquées. Au cours de cette séance, plusieurs recommandations ont été aussi faites, dont la mise en place des services d’ordre à l’entrée des mosquées, pour obliger les fidèles au respect des mesures barrières, et la fermeture des mosquées qui persisteraient dans le non- respect des consignes sanitaires.

Edwige TOTIN