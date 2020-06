Lutte contre la Covid 19: L’ACMB fait don de 1000 masques réutilisables à la mairie de Cotonou

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de la commune de Cotonou

L’Association des Créateurs de Mode du Bénin (ACMB) a décidé d’apporter sa contribution dans la politique de riposte contre la pandémie du coronavirus dans la ville capitale économique du Bénin. Elle a à cet effet fait don d’un important lot de 1000 masques réutilisables au personnel de la municipalité de Cotonou. C’était au cours d’une cérémonie fort simple ce mercredi 24 juin 2020, à l’hôtel de ville en présence de la troisième adjointe au maire, Irène Françoise Behanzin et des membres de la direction des services à la population de la mairie de Cotonou.

C’est un geste généreux et une contribution louable qui viennent renforcer l’élan de solidarité des autorités municipales de Cotonou dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Pour la Secrétaire Générale de l’Association des Créateurs de Mode du Bénin (Acmb), Oslo Olive Nassin., cette initiative vise à contribuer à la protection du personnel de la Mairie de Cotonou contre le coronavirus. Car, précise-t-il : « La Mairie est la porte d’entrée et de sortie ». C’est donc au regard du rôle important joué par les agents de la Municipalité et des risques qu’ils encourent au quotidien que les créateurs de mode du Bénin ont jugé bon de les accompagner afin d’éviter la propagation du Covid-19 dans ce milieu. Pour finir, ils invitent le personnel municipal à observer les gestes barrières et toutes les autres mesures prescrites par les autorités sanitaires du Bénin. Ce geste de solidarité, d’amour et de patriotisme a marqué la troisième adjointe au Maire qui n’a pas manqué de remercier les généreux donateurs pour cette œuvre utile. « Ce don accompagnera l’effort des autorités municipales dans la gestion de la lutte contre la propagation du coronavirus », a-t-elle laissé entendre avant d’exprimer, au nom du Maire Luc Sètondji Atrokpo, de l’ensemble du Conseil et de l’administration municipale, toute la reconnaissance et la gratitude aux membres de cette association. Elle a, pour finir, rassuré les donateurs que les masques iront réellement aux ayant-droits. Ces masques ont été remis aux autorités municipales qui se chargeront de les redistribuer aux agents de la Municipalité exposés, en première ligne, aux risques de propagation du Covid-19.

Yannick SOMALON