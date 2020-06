Suite à la flambée des cas de personnes atteintes de la Covid-19: Alcrer invite les nouveaux maires à maintenir la lutte et la sensibilisation

Martin Vihoutou ASSOGBA, Le Directeur Exécutif de l’ONG ALCRER

Le Président de l’Ong Alcrer, Martin Assogba a adressé une lettre ouverte ce 23 juin 2020 aux nouveaux maires élus à l’issus du processus des élections communales du 17 mai dernier. Connue pour sa veille citoyenne et la bonne gouvernance, le président de l’Association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme a dans son adresse félicité les nouveaux élus pour leur élection mais en même temps les a rappelé les défis de bonne gouvernance qui les attendent à la tête des localités béninoises. Faisant recours à la politique de riposte mise en place par le gouvernement en dépit de laquelle on constate la flambée des cas de personnes atteintes de la Covid-19 depuis quelques jours au Bénin, le président de l’Ong Alcrer encourage les nouvelles autorités municipales et communales à amplifier la sensibilisation dans les villes et villages, quartiers de villes et hameaux ainsi que dans les médias et à veiller au respect scrupuleux des mesures barrières sur leur territoire de compétence.

Cotonou, 23 juin 2020

N° / Réf.064/ IAHHEL/O.ALC / 2020

Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux et communaux du Bénin

Objet : Lettre ouverte aux nouveaux élus municipaux et communaux pour le renforcement de la lutte contre la Covid-19 à la base

Mesdames et Messieurs les maires et conseillers,

J’ai l’honneur d’user de ces lignes pour vous exprimer les vives félicitations de l’Association de Lutte contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme (ALCRER) que j’ai la charge de diriger, pour votre brillante élection ou réélection à la tête de votre commune et au sein du conseil municipal ou communal. Il est indéniable que le choix porté sur votre personne pour conduire aux destinées de votre commune durant les six prochaines années, est le témoignage de votre compétence et de votre engagement résolu en faveur du développement local et du mieux-être de vos concitoyens.

En prenant l’initiative de la présente lettre ouverte, l’ONG ALCRER qui supervise la Plateforme nationale de suivi citoyen des mesures de riposte nationale contre la Covid-19 en synergie avec les Cellules de Participation Citoyenne (CPC) depuis mars 2020, a pour objectif de saluer les efforts déjà faits par les collectivités locales en vue de contribuer à freiner la propagation de la pandémie N° d’enregistrement de l’Association : N° 95/020/MISAT/DC D.A.I/ S.A.A.P-ASSOC du 09 Février 1995 Numéro IFU : 6201200599008 du 27 Mars 2012 au sein de nos communautés mais aussi et surtout à inviter les maires et conseillers municipaux et communaux à l’issue des élections municipales et communales du 17 mai dernier à faire jouer aux communes une partition plus grande dans cette lutte de salut public dans laquelle notre pays est engagé depuis quelques mois en prenant le relais du gouvernement auprès des communautés à la base.

Cela est d’autant plus nécessaire et urgent que notre pays enregistre une flambée des cas de personnes atteintes de la Covid-19 depuis quelques jours en dépit de l’instauration de mesures barrières par le gouvernement pour endiguer le mal.

Aussi, l’ONG ALCRER encourage-t-elle les nouvelles autorités municipales et communales à amplifier la sensibilisation dans les villes et villages, quartiers de villes et hameaux ainsi que dans les médias et à veiller au respect scrupuleux des mesures barrières sur leur territoire de compétence.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux communaux, nos vœux de mandature féconde en réalisations et porteuse d’espérance pour le développement des collectivités locales du Bénin.

Martin Vihoutou ASSOGBA, Le Directeur Exécutif de l’ONG ALCRER