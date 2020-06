Maintien de la note B+ attribuée au Bénin: Standard & Poor’s salue les réformes économiques de Talon

Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances

Un communiqué du ministère de l’économie et des finances en date du 22 juin 2020 renseigne que l’Agence internationale de notation financière Standard & Poor’s a maintenu la note « B+ avec la perspective stable » attribué au Bénin. Cette décision confirme la solidité des fondamentaux économiques du pays et constitue la preuve de la bonne gestion de la crise de la Covid-19 par les autorités, alors que plusieurs pays d’Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie. Par cette performance, le Bénin se maintient parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, gratifiant les réformes économiques entreprises par le Gouvernement depuis 2016, car cette décision de Standard & Poor’s relève l’amélioration continue des indicateurs macroéconomiques du Bénin depuis plusieurs années. D’après ledit communiqué, cette notation confirme les perspectives positives du pays, avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,3 % en moyenne sur la période 2021-2023 par Standard & Poor. « L’Agence reconnaît que la politique de confinement cible mise en œuvre par le Gouvernement permet de limiter les effets néfastes de la pandémie sur l’économie béninoise et estime par ailleurs que le soutien obtenu de la part des partenaires multilatéraux et bilatéraux depuis le début de la crise de la covid-19 devrait limiter les pressions sur la balance des paiements et le budget en 2020 », peut-on lire dans le communiqué. Par ailleurs, Standard & Poor’s a salué le dynamisme économique porté par les réformes entreprises par le gouvernement dans la continuité de l’action menée depuis 2016. Dans ce contexte, Standard & Poor’s anticipe une augmentation relativement contenue de l’endettement du gouvernement en 2020 à 43 % du PIB, et projette dès 2021 un retour à une trajectoire très favorable en matière de croissance de finances publiques et d’endettement du pays. Enfin, l’Agence de notation rappelle la décision du gouvernement de ne pas participer à l’initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20, contribuant ainsi à rassurer les investisseurs du Bénin.

Laurent D. KOSSOUHO