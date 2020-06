Lutte contre la propagation de la Covid-19: La Chine et l’Afrique mutualisent leurs efforts pour vaincre la pandémie

L’Ambassadeur de la Chine, Jingtao Peng

Au moment où le Coronavirus fait ravage à travers le monde entier, le Sommet extraordinaire de solidarité sino-africaine s’est tenu le 17 juin 2020, pour exercer des influences significatives dans les relations entre la Chine et l’Afrique dans la lutte contre la Covid-19. Plusieurs Chefs d’Etats africains ont pris part à cette rencontre.

Le Président chinois Xi Jinping, le Président sud-africain et Président tournant de l’Union Africaine, Cyril Ramaphosa, ainsi que le Président sénégalais et coprésident africain du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) Macky Sall, ont tenu, par visioconférence, un Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 la semaine écoulée. Les Présidents des pays membres du Bureau du Sommet de l’Union africaine, les Présidents tournants des organisations sous régionales, le Président de la Commission de l’Union Africaine étaient tous présents. A l’entame de la conférence, le Président chinois Xi Jinping s’est prononcé sur le coronavirus qui fait ravage au monde entier. Au cours de ce sommet, les participants ont pleinement salué la confiance et la ferme détermination des Présidents chinois et africains pour vaincre la pandémie du Covid-19 à travers des efforts inlassables. Survenu vers la fin de l’an 2019, la Covid-19 a touché presque tous les pays et régions du monde, affectant ainsi plus de sept milliards de personnes qui sont malheureusement décédées. Face à cette pandémie, la Chine, grâce à des efforts ardus et au prix de grands sacrifices, est parvenue à endiguer la propagation du virus sur son territoire, mais elle est encore confrontée au risque de résurgence. Par ailleurs, l’Afrique grâce aux efforts unis des gouvernements et des peuples africains, et à la coordination active de l’Union Africaine, des mesures fortes et difficiles ont été prises, permettant d’atténuer la situation et d’obtenir des résultats encourageants. Cette solidarité internationale a été l’arme la plus puissante pour lutter contre la Covid-19. Dans son discours au Sommet, le Président Xi Jinping a réitéré l’appel au renforcement du soutien aux pays africains et a annoncé des mesures pragmatiques de soutiens aux pays. A l’heure actuelle, la lutte contre la Covid-19 par la communauté internationale est à un stade crucial. Face au défi du Covid-19, il est nécessaire de respecter les principes de l’objectivité, de l’impartialité et basés sur la science et le professionnalisme. Le Coronavirus impacte profondément l’évolution de la société humaine. Le discours « vaincre la Covid-19 par la solidarité et la coopération » prononcé par le Président chinois Xi Jinping au sommet, révèle l’orientation de la coopération sino-africaine, en dessinant un plan pour l’avenir des relations sino-africaines. Des initiatives sincères et des mesures pragmatiques annoncées font ressentir la fraternité chinoise aux pays africains. Ce Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 a montré encore une fois au monde que la Chine et l’Afrique ont un rêve commun, c’est de bâtir conjointement une communauté de destin.

Edwige TOTIN