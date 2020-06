Commune d’Abomey-Calavi: Le Maire Ahouandjinou envisage des actions fortes contre les inondations et Covid-19

Le Maire Ahouandjinou face à l’assistance

Alerté par la population suite à la forte pluie qui s’est abattue sur la ville le lundi 22 juin dernier, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou est descendu, tous travaux cessants et sous une pluie battante, à Togoudou pour constater les dégâts causés par les eaux en furie. A sa descente, il a remarqué qu’à plusieurs endroits, les populations se sont installées dans les couloirs d’écoulement des eaux vers leur lit. Et comme thérapie de choc, le Maire Ahouandjinou envisage les jours, des mesures draconiennes pour permettre à ses administrés de pousser un ouf de soulagement. « Je suis bien conscient de la situation. Le conseil communal que je dirige et les cadres de la mairie trouveront une solution durable d’ici peu. Je suis venu vous témoigner l’attention de la mairie », a déclaré le Maire, ajoutant que la lutte contre les inondations est son premier cheval de bataille.

Tête-à-tête entre le Maire, le CA et les Commissaires

Ces inondations interviennent dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au Coronavirus qui sévit dans le monde entier depuis des mois. Et la recrudescence des cas de personnes infectées par le Coronavirus dans le pays constitue une préoccupation majeure pour la première autorité de la commune d’Abomey-Calavi. C’est pourquoi, faisant suite aux instructions du Préfet de l’Atlantique, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a engagé une série d’actions sur son territoire de compétence en vue de donner les moyens nécessaires aux différents acteurs, sensibiliser, communiquer suffisamment, pour imprimer un changement de comportement. C’est dans cette optique qu’après une visite dans quelques marchés de la commune en fin de semaine écoulée, l’édile de la ville d’Abomey-Calavi a tenu dans l’après-midi de ce lundi 22 juin 2020, une séance de travail avec les Chefs des 9 Arrondissements de la Commune et les Commissaires d’Arrondissement. A l’entame de cette séance, le Maire Ahouandjinou a souligné que la commune d’Abomey-Calavi a été identifiée sur la liste rouge en matière de propagation du Coronavirus. C’est pour cette raison qu’il les a conviés, en tant qu’acteurs clés pour qu’ensemble, ils identifient les voies et moyens appropriés pour venir à bout de cette pandémie. A leur tour, les 9 Chefs d’arrondissement et les Commissaires ont pris la parole pour faire des propositions concrètes. On retient de la synthèse faite par le Secrétaire Général de la mairie, Sébastien Kinsiklounou, un besoin pressant de renforcer la sensibilisation et la communication à la base afin de faire prendre conscience à ceux qui doutent ou banalisent l’existence de la pandémie, en relâchant dans l’observance des gestes barrières ou dans le pire des cas, en les méprisant. À cet effet, les Chefs d’Arrondissement ont suggéré à l’unanimité qu’une dotation spéciale, soit faite aux arrondissements, afin que les CA actionnent les conseils de villages, ou de quartiers et également les crieurs publics pour la juste cause. Les représentants de la Police Républicaine, quant à eux, se disent être déjà très engagés dans ce combat et sollicitent l’accompagnement des CA et des autorités politico-administratives pour sa réussite. Des engagements que le Maire Ahouandjinou n’a pas manqué de saluer. « Je suis heureux de nos échanges. J’ai la certitude qu’ensemble, nous pouvons vaincre cette pandémie. A travers vos propositions, j’ai noté que nous devons associer les professionnels de la santé, les sapeurs-pompiers, les Associations de jeunes, les responsables d’établissements et autres acteurs à la cause. Nul ne sera de trop pour cette action salutaire qui consiste à donner de la visibilité et de l’efficacité à ce que fait la Commune d’Abomey-Calavi pour arrêter la propagation vertigineuse du Coronavirus. Je renvoie donc chacun à sa mission républicaine », a conclu le Maire. Il est donc clair que les jours à venir seront durs pour les contrevenants aux gestes barrières contre la propagation du Coronavirus à Abomey-Calavi.Laurent D. KOSSOUHO