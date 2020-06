Propagation du Coronavirus dans les lieux de culte: L’Eglise Catholique invitée à renforcer ses mesures

La structure du Covid-19 publié par l’institut national de santé publique des États-Unis

Le Gouvernement du chef de l’Etat, Patrice Talon, a décidé le jeudi 18 juin dernier, à l’occasion d’une rencontre entre ses ministres et les leaders religieux, de dépêcher une mission d’observation et de contrôle du respect des mesures préventives contre le Coronavirus dans les lieux de culte. Une décision qui fait suite à la montée exponentielle du nombre de cas confirmés au Coronavirus, que connait le Bénin depuis la levée du cordon sanitaire et la reprise des activités culturelles et cultuelles dans les lieux de culte. Face à cette situation, les leaders religieux ont été appelés à la vigilance et à redoubler d’efforts dans le respect des mesures préventives contre le Coronavirus. Selon le rapport fait par le Secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale du Bénin, l’Abbé Pascal Guézodjè, présent à cette séance, le gouvernement a formulé de nouvelles recommandations en vue d’éviter une propagation de la pandémie. Désormais, le lavage des mains de tous les fidèles à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, le port de masque par tous les fidèles et du prêtre célébrant au cours de l’eucharistie, le lavage des mains des prêtres et ministres extraordinaires de l’Eucharistie au gel hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant la distribution de la Communion, la distanciation sociale d’un mètre au moins à l’intérieur des églises, devront être observés dans toutes les églises du Bénin. Des dispositions qui viennent renforcer celles déjà en cours dans les églises, afin d’assurer une meilleure sécurité sanitaire aux fidèles et mener une lutte efficiente contre la propagation de la pandémie.

Rapport du Secrétaire Général Adjoint de la Conférence Episcopale du Bénin

Aux

Archevêques et Évêques

Membres de la Conférence Épiscopale du Bénin (C.E.B)

Excellence,

Une réunion s’est tenue ce jeudi 18 juin 2020 au Ministère de la Santé à Cotonou. Elle était présidée par le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, Président du Comité de la Crise Sanitaire, Monsieur Pascal Irénée KOUKPAKI. Il était assisté de trois autres ministres de la République.

Il s’agissait essentiellement de faire l’évaluation de la situation sanitaire deux semaines après la réouverture des lieux de culte. Les mesures prises par l’Eglise Catholique sont bien appréciées. Toutefois, il revient que nous devons faire davantage d’effort. C’est pourquoi, les recommandations suivantes ont été données:

1- Il faut veiller au lavage systématique des mains de tous les fidèles à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique

2 – Tous les fidèles participant à la messe doivent porter leur masque

3- Il est recommandé que le célébrant porte aussi le masque durant la célébration et surtout à la consécration et pendant la distribution de la Communion

4- Tous les prêtres veilleront à se laver les mains au gel hydroalcoolique ou à l’eau et au savon avant la distribution de la Communion. Il en est de même pour les ministres extraordinaires de l’Eucharistie.

5- Il faut veiller à la distanciation sociale d’un mètre au moins à l’intérieur des églises.

6- On attirera l’attention des fidèles sur le fait qu’ils ne doivent plus s’attarder en salutation à la sortie des messes étant donné qu’il a été remarqué qu’il leur est difficile de garder la distanciation sociale.

Les autorités de l’Etat menacent de prendre d’autres dispositions plus contraignantes si celles-ci ne sont pas respectées. C’est pourquoi le Ministre de l’Intérieur enverra des Forces de Sécurité sur tous les lieux de culte le dimanche prochain 21 juin 2020.

Le Président de la C.E.B invite chacun de vous à donner les consignes adéquates à tous les prêtres et, par ces derniers, à tous les fidèles laïcs afin que la discipline règne dans nos rangs.

En vous souhaitant une bonne réception de ce message, je vous prie de croire, Excellence, en mes sentiments respectueux et tout dévoués en Jésus et Marie.

Abbé Pascal GUEZODJE

Secrétaire Général-adjoint de la C.E.B

Rastel DAN