Propagation du Coronavirus au Bénin : 2 nouveaux décès en 48 heures, les chiffres montent en flèche

La montée vertigineuse des cas confirmés au Coronavirus se poursuit. Le Bénin est passé de 650 cas le 18 juin à 765 cas confirmés le 20 juin 2020 dont 495 sous traitement, 253 guéris et 13 décès. Ce qui fait un total de 115 cas confirmés et 2 décès en 48 heures. Des statistiques très alarmantes qui ne cessent de grimper depuis l’allègement des mesures préventives pris par le Gouvernement, le 2 juin dernier. Cette montée drastique témoigne une fois encore du non-respect des gestes barrières par les populations, notamment : le port de masque en tout lieu, le lavage des mains à l’eau et au savon puis, la distanciation sociale de un mètre. Les populations sont donc appelées à redoubler de vigilance et à observer les mesures préventives définies par le Gouvernement en vue d’arrêter la propagation de la pandémie.

Rastel DAN