Mairie de Cotonou : L’installation de tous les chefs d’arrondissement bouclée

Les 13 chefs d’arrondissement de la commune de Cotonou ont pris officiellement fonction. Chacun est désormais assis dans son fauteuil de CA pour commander ses administrés. C’est suite aux cérémonies d’installation des nouveaux chefs d’arrondissement de la ville de Cotonou, démarrées le jeudi 18 juin et qui ont pris fin, le vendredi 19 juin 2020. Et c’est dans le même élan, la même ambiance et dans la même vision que la délégation municipale composée des Premier, Deuxième et Troisième adjoints au Maire que sont respectivement M. Romain R. Ahouandjinou, M. Gratien S. ADJAGBONI et Mme Irène Françoise Behanzin a géré cette tournée d’installation. Ainsi, les représentants du Maire Luc Sètondji Atrokpo se sont rendus dans les 3eme, 6eme, 8ème, 11ème et 13ème arrondissements qui étaient les derniers sur la liste, pour procéder aux installations officielles des nouveaux patrons des unités administratives. Ces cérémonies officielles consacrent désormais Messieurs Raymond Georges Ayaovi, Dénis Gnonlonfoun, Adetona, Folly- Bébé Adandé nouveaux chefs desdits arrondissements pour cette 4eme mandature de la décentralisation. Ces autorités qui sont désormais envoyées en mission par le Maire Luc S. Atrokpo pour l’amélioration des conditions de vie de leurs administrés s’engagent à s’investir dans les domaines de la salubrité, l’assainissement, l’éducation, la sécurité, la santé, les sports et loisirs. Et dans cette mission, les différents chefs des arrondissements peuvent compter sur la disponibilité de l’administration municipale. C’est le message à eux porter par les membres de la délégation de la mairie ayant conduit les installations. «L’administration municipale s’engage à vous accompagner dans la réussite de votre mission», ont-ils souligné sans manqué de les inviter à se mettre résolument à la tâche en vue de combler les attentes légitimes des populations. Ils les invitent à privilégier une gestion participative qui implique les jeunes sans oublier la franche collaboration des conseillers locaux pour des résultats satisfaisants à l’heure du bilan.

Anselme HOUENOUKPO