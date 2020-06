Lutte contre la Covid-19 à Abomey-Calavi : Le Maire Ahouandjinou offre des kits de protection aux usagers de 4 marchés

Le Maire remettant des kits de protection à un CA

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Evariste Ahouandjinou a entamé, le vendredi 19 juin 2020, une série de tournées de sensibilisation dans les marchés qui se trouvent dans sa commune. Les marchés d’Akassato, de Golo-Djigbé, de Calavi-Tokpa et de Houlacomè dans l’arrondissement de Godomey, ont été les toutes premières cibles vers lesquelles l’équipe communale a orienté ses actions, en appoint aux mesures que le Gouvernement du Président Patrice Talon a prises pour protéger les populations contre cette maladie qui sévit dans le monde. Et le constat dans ces marchés est alarmant: non-respect de la distance sociale, insuffisance notoire ou inexistence de dispositifs de lavage de main, non-respect de la mesure de port obligatoire de masque. Pour l’édile de la ville d’Abomey-Calavi, il n’est pas question de banaliser cette pandémie ou de baisser les bras par rapport à l’observance des gestes barrières. Car, dit-il, la pandémie du Coronavirus, est bel et bien une réalité présente au Bénin. A cet effet, le Maire a fait don de kits composés de masques, de savons, de gels hydro-alcooliques aux usagers de ces marchés et faire à leur endroit, de la communication pour un changement de comportement vis-à-vis de la pandémie de la Covid-19. Pour la circonstance, le Maire Angelo Ahouandjinou était accompagné de ses deux Adjointes, Thérèse François Kora et Christelle Sènamy Dan. A chaque étape de la tournée, il a insisté sur le fait qu’on a besoin d’une population active et donc en bonne santé, pour concrétiser le développement souhaité de tous nos vœux. D’Akassato à Godomey, en passant par Golo-Djigbé, Abomey-Calavi, les Chefs d’Arrondissement Appolinaire Hounguè, Sètondji Boco, Bernard Hounsoun et le Secrétaire Administratif de l’arrondissement de Godomey qui ont servi de couloirs de transmission de ces kits aux responsables desdits marchés ont salué cette initiative du Maire Angelo Evariste Ahouandjinou et de son Conseil Communal. A en croire la 2ème Adjointe au Maire Christelle Sénamy Dan, cette initiative s’inscrit dans la dynamique d’accompagner au plan local, le gouvernement dans sa stratégie de riposte contre la pandémie. A noter que le Maire poursuivra sa tournée cette semaine dans les marchés des autres arrondissements de la commune.

Laurent D. KOSSOUHO