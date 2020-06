Conclave du bureau politique du BR avec les maires et leurs adjoints après les communales : Bohicon, le point de départ de la mise en œuvre des 10 engagements de l’élu Républicain

Les membres du présidium à l’ouverture de l’atelier

Quelques jours après l’installation des maires et des chefs d’arrondissement, le parti Bloc Républicain a honoré une promesse de campagne qui était de travailler avec les élus du parti pour une gestion saine des localités qui sont sous la gouvernance d’un élu BR. Cette rencontre a eu lieu ce dimanche 21 juin 2020 à l’hôtel Le Miracle à Bohicon en présence des membres du bureau politique du parti, de quelques députés, ministres et personnalités du parti.

« L’élu Républicain en marche vers une gouvernance communale moderne ». C’est le thème principal autour duquel s’est porté l’atelier des élus BR, le dimanche 21 juin, à Bohicon. Pour le maire de la ville carrefour, président du comité sous communal de l’organisation, c’est un honneur pour la ville qu’il dirige d’accueillir cette séance. Selon ses explications, cet atelier « vient à point nommé et nous renvoie en effet à nos différentes responsabilités et devoirs, non seulement envers nos populations, mais également envers notre formation politique, le Bloc Républicain. Ensemble, réunis dans cette salle, nous saurons définir, de façon concrète et sur la base de nos 10 engagements, les différents axes d’une bonne gouvernance locale, en tant qu’élus républicains ». Cette rencontre est donc une occasion, à l’entendre, pour outiller les maires du Bloc Républicains, les orienter, leur donner les directives nécessaires afin que leur mandat soit un succès remarquable.

Le secrétaire exécutif national du parti, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a, dans son allocution d’ouverture rappelé le nombre de sièges obtenus par le parti à l’issus des élections communales du 17 mai dernier et l’importance pur ces élus de refléter la politique d’orientation dudit parti. « Nous avons obtenu 736 sièges de conseillers communaux (soit environ 41% des élus communaux) et une crédibilité relative de 37,38 % de la population béninoise en âge de voter sur les 5 partis ayant compétir », a-t-il précisé tout en exprimant sa joie de recevoir à Bohicon les tous nouveaux maires ainsi que leurs adjoints des 29 communes où le BR a la responsabilité de la tête desdits conseils communaux et les premiers adjoints des 6 communes dont le parti est lié par un accord de gouvernance communale avec l’Union Progressiste. Pour lui, « les engagements de notre parti pour moderniser la gouvernance communale dans notre pays, les dernières élections, ont été un test de la réforme du système partisan qui suit progressivement et sûrement son cours ». Il a profité pour dire sa reconnaissance et son admiration au président Patrice Talon pour son leadership éclairé et son courage politique ». Un courage qui a permis au président de « réussir à convaincre toute la classe politique nationale de la pertinence de cette réforme majeure qui consolide notre système démocratique », a-t-il martelé.

Des objectifs et attentes de l’atelier

« …le présent atelier vous permettra, chers élus communaux de mettre en œuvre ces engagements dans l’exercice de vos fonctions. L’objectif visé est de consolider et de renforcer davantage l’ancrage du Bloc Républicain sur l’échiquier politique national et au niveau de la diaspora. Les élus du Bloc Républicain doivent faire la différence dans leur gouvernance. Enfin, le présent atelier permettra de vous aguerrir dans la gestion administrative et technique de vos collectivités respectives. C’est à ce souci que répond la présence à cet atelier d’experts spécialistes des questions de gouvernance locale. Ils vous entretiendront des meilleures techniques en matière de développement local. Ceci n’est qu’un début, le parti va s’organiser pour un soutien continu de nos maires ». Le premier responsable du parti a pour finir en exprimant le vœu qu’à l’issue de l’atelier, les Maires du Bloc Républicain ainsi que leurs Adjoints, l’ensemble de nos élus communaux expérimentent les valeurs promues par le Bloc Républicain. Il est important de rappeler que deux communications ont meublées cet atelier et ont pour thème « l’élu Républicain en marche pour la gouvernance communale moderne » et « missions des élus en matière de développement local et de gouvernance des collectivités ».

Yannick SOMALON