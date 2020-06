Le Député Adam Bagoudou invité de Sous l’arbre à palabres : « Il faut travailler davantage pour le renforcement du système partisan »

Le Député membre du bureau politique du parti Bloc Républicain (BR), l’He Adam Bagoudou

Le Député membre du bureau politique du parti Bloc Républicain (BR), l’He Adam Bagoudou est satisfait du déroulement du processus électoral comptant pour les communales tenues en mai dernier. Reçu dans la rubrique Sous l’arbre à palabre au siège du quotidien L’Evénement Précis, l’ancien intendant du palais de la République a souligné que ces élections de proximité constituent un grand test pour la réforme du système partisan, parce qu’elles ont permis d’apprécier les comportements des partis politiques. A le croire, les communales et municipales du 17 mai 2020 ont permis le renforcement de l’unité nationale et l’affiliation des partis politiques. Par ailleurs, il s’est réjoui des résultats obtenus par le BR qui sont nettement au-dessus de ceux obtenus à l’issus des législatives 2019 en termes de nombre de suffrages exprimés en faveur du parti. Cependant, il a indiqué que plusieurs facteurs pourraient expliquer les faibles taux d’élus BR notés par endroits. Il s’agit pour lui de la proximité des électeurs et les candidats en lice, la capacité desdits candidats à faire pénétrer les partis et l’opportunité du scrutin. Pour les prochaines joutes électorales, l’élu de la 8è circonscription électorale invite la classe politique à la compréhension, à la tolérance et à l’acceptation des lois afin de ne plus instrumentaliser l’émotion des populations pour qu’elles aillent aux violences comme en 2019. A propos de la loi explicative et interprétative du code électoral récemment votée par le Parlement, l’He Adam Bagoudou a affirmé que ce vote est intervenu non seulement pour matérialiser la disposition de la Constitution qui stipule que ce sont les partis qui animent la vie politique, mais surtout pour mettre fin au non-respect des décisions des partis par certains conseillers communaux et municipaux, ce qui ouvre la porte aux actes de corruption.

De la gouvernance Talon…

Dans son intervention, le Député Adam Badougou a évoqué les actions phares du régime du Président Patrice Talon qui l’ont enchanté. Il s’agit entre autres de la rigueur du Chef de l’Etat qui impose aux fonctionnaires, le respect des biens publics, la réforme politique qui définit de nouveaux critères d’accès aux compétitions électorales, la fusion de la police et la gendarmerie, la dématérialisation des procédures dans l’administrations publique, la réalisation des grandes infrastructures, la loi sur l’encadrement de l’exercice du droit de grève et les autres réformes dans les secteurs vitaux du pays. Pour lui, le Chef de l’Etat Patrice Talon a fait le choix de déplaire à l’opinion pour engager des réformes pertinentes devant amorcer le développement du pays. Et pour le reste de son quinquennat, l’invité de L’Evénement Précis lui recommande de jeter un regard sur le format social en réformant le dispositif pour le rendre plus dynamique et œuvrer pour des orientations scolaires en investissant dans la formation technique.

Laurent D. KOSSOUHO