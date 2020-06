En fin de mission au Bénin : Les adieux de l’Ambassadeur du Japon, Kiyofumi Konishi à Djogbénou

L’Ambassadeur Kiyofumi Konishi, reconnaissant de l’accompagnement du Président de la Cour Constitutionnelle, Joseph Fifamè Djogbénou

Entré officiellement dans son titre de premier représentant du peuple japonais au Bénin, le lundi 14 novembre 2016 par la présentation de sa lettre de créance au Chef de l’Etat, Patrice Talon, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Bénin, Kiyofumi Konishi, est déjà appelé à d’autres fonctions. Après 44 mois de bons et loyaux services en terre béninoise, l’Ambassadeur Kiyofumi Konishi a jugé opportun de faire ses adieux aux Présidents des institutions de la République, qui lui ont apporté leur soutien dans la réussite de sa mission. Le tout premier à le recevoir a été le Président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamè Djogbénou. Le diplomate nippon, reçu en audience hier, jeudi 18 juin 2020, a exprimé sa gratitude pour le soutien et la bienveillance dont il a bénéficié durant les trois années et 8 mois passés au Bénin. il a saisi l’occasion de cette audience pour faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre son pays et le Bénin. Face à la presse au terme de cette audience d’au revoir, le diplomate nippon a relevé l’excellence des relations entre Cotonou et Tokyo. Il a évoqué la bonne santé financière du Bénin à travers la note du Standard & Poor’s. Cette notation est liée selon lui, à l’amélioration de la gestion macroéconomique du pays notamment la réduction progressive du déficit budgétaire. Ensuite, il a fait remarquer qu’il a aussi œuvré pendant son séjour au Bénin à la densification des relations entre les deux pays dans les domaines de l’éducation, de la diplomatie, de la culture, du tourisme, de la sécurité alimentaire, de la santé avec la construction de l’hôpital d’Allada. L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin quittera Cotonou le mois prochain, pour le Ministère des affaires étrangères du Japon, à Tokyo. Il faut noter que le nom de son successeur sera communiqué au chef de la diplomatie béninoise ce vendredi 19 juin 2020.

Rastel DAN