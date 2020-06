Audience entre SEM Jingtao Peng et le Maire Oba Chabi : Le développement de Savè et de la SuCoBe au cœur des échanges

Le Maire Dénis Oba Chabi et l’Ambassadeur Peng Jingtao

Quelques temps après sa prise de fonction en tant que Maire de la commune de Savè, Dénis Oba Chabi a rencontré, le jeudi 11 juin 2020, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Jingtao Peng. Une occasion pour les deux personnalités de discuter des questions relatives à la Sucrerie de Complant du Bénin (SuCoBe) et le développement de la commune de Savè. En effet, au cours de cette séance, l’Ambassadeur Jingtao Peng et le Maire Denis Oba Chabi ont passé au peigne fin, l’amélioration des conditions de travail des employés de la SuCoBe, les sujets de coopération décentralisée et développement local, ainsi que les défis de la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Savè. Conscient de ce que plusieurs grèves ont été organisées à la SuCoBe par les ouvriers aux fins de l’amélioration de leurs conditions de travail, le Maire Dénis Oba Chabi a profité de ce premier contact avec le diplomate chinois pour voir dans quelles mesures il pourra se pencher sur les préoccupations exprimées de manière récurrente. Le Maire a par ailleurs exprimé à l’Ambassadeur sa demande d’œuvrer à mettre en place un véritable partenariat avec sa commune, dans le but de promouvoir des échanges mutuellement avantageux. Pour lui, la Chine est une puissance économique incontournable qui peut offrir de grosses opportunités aux communes béninoises. Au terme de son intervention, l’Ambassadeur chinois, Jingtao Peng a promis de se rendre à Savè dans les prochains jours pour concrétiser les promesses faites ce jour à son hôte, le Maire Oba Chabi.

Laurent D. KOSSOUHO