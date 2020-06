Souvenir d’un homme chevaleresque : Il était une fois Feu Fataï Bissiriou alias « DK »

18 juin 2010-18 juin 2020,

Profil de l’illustre disparu

Sur le plan social

El Hadj Fatai BISSIRIOU Alias « DK » était un homme très chevaleresque, généreux et courageux. Il savait allier à merveille le charme et la puissance dans tout ce qu’il touche. Il était aussi un grand rêveur et un idéaliste qui a su accomplir de grandes choses pour rendre son entourage meilleur. Il était aussi très courageux et honnête. Il respectait les plus faibles et n’hésitait pas à prendre leur défense. Il aimait les personnalités, ses amis, ses proches sans travers ni vices et ne supportait pas les mesquineries. Il était très sociable. Ces œuvres et réalisations sur le plan social dans sa ville natale et surtout dans la 21eme circonscription sont légion. Aux nombres de ces actions sociales nous pouvons retenir :

– des musulmans venant de tous horizons bénéficiaient de son programme annuel de pèlerinage à la Mecque,

– des dons de bétails et de vivres à l’approche de la TABASKI

– des dons de vivres pour soutenir les musulmans pendant le RAMADAN,

– la scolarisation des enfants

– du soutien à tous les jeunes et politiques sollicitant son aide etc…

Sur le plan économique

El Hadj Fatai BISSIRIOU Alias « DK » était un visionnaire. Il rêvait faire de sa ville natale (la commune de Sakété), un pôle économiquement fort sur le plan commercial, touristique… Il rêvait d’un développement durable et d’une prospérité socio économique et politique, au sein duquel les fils et filles de la commune de Sakété et des communes voisines pourront s’épanouir aisément sans division et dans la cohésion sociale. De ce fait, il a marqué son temps et toute sa génération par des actes concrets, l’acceptation de son prochain et surtout le pardon. Il a impacté sa génération par la création surtout dans la cité des IYA N’SA, de quelques entreprises telles que : DK-Boulangerie, Complexe Scolaire OBYKARI, la Station d’hydrocarbures etc…

Perspectives

El Hadj Fatai BISSIRIOU Alias « DK » était une perle rare qui peut se compter du bout des doigts dans le vécu des hommes. Il était connu du grand public. Il était une personnalité politique et économique très influente. De ce fait, j’estime que l’ensemble des politiques de sa génération en particulier ceux de Sakété doivent réfléchir pour attribuer à ce grand homme, une rue de sa ville natale, qui porterait son nom. Je le souhaite de tous mes vœux.

Je voudrais pour finir, qu’un grand hommage lui soit rendu, de quelques manières que ce soit, pour commémorer les dix années de décès de l’illustre disparu. Par exemple, que tous ceux et celles qui l’ont connu et aimé, viennent se recueillir sur sa tombe dans sa maison sise à ODANYOGOU à Sakété.

Pour les enfants » Abdoul Hassib BISSIRIOU »