Progression du Coronavirus au Bénin : 289 cas confirmés depuis la levée du cordon sanitaire

Le mardi 2 juin dernier, le Gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, a pris la décision de procéder à la levée du cordon sanitaire mis en place autour de 15 communes du Bénin pour éviter la propagation du Coronavirus. A cette mesure s’est également ajoutée la réouverture des lieux de culte, la reprise des activités académiques et scolaires dans les écoles et collèges, la reprise des transports en commun et bien d’autres activités mises aux arrêts, depuis fin mars 2020. A cette période, le Bénin comptait, à la date du 31 mai 2020, 243 cas confirmés au Covid 19 dont 93 sous traitement, 147 guéris et 3 décès. Mais, depuis le retour à la vie normale à travers la reprise des activités, les statistiques sont de plus en plus alarmantes. Et pour preuve, le Bénin est passé au double du nombre de cas confirmés le 31 mai 2020 soit, 532, et au triple du nombre de décès, soit 9, à la date du 15 juin 2020. Deux semaines de reprise des activités qui se sont révélées très favorables à la pandémie qui, profite de l’insouciance des populations, pour gagner du terrain. En effet, malgré les sorties inopinées des forces de sécurité pour une répression du non port de masque de protection, il est à remarquer que l’observance des gestes barrières contre le coronavirus bat du plomb dans l’aile et disparait de plus en plus dans les habitudes quotidiennes. Le port de masque appliqué dans quelques communes du Bénin, n’est respecté que lors des déplacements et uniquement par les conducteurs d’engins à deux et trois roues, pour ne pas tomber dans les mailles des forces de sécurité. Ceci, malgré les efforts fournis par l’Etat central dans la disponibilité des masques de protection et son soutien aux artisans, dans leur confection. Le lavage des mains à l’eau et au savon reste, quant à lui, un travail de longue haleine pour les populations béninoises. Les salutations et accolades ont répondu au manque de chaleur physique et la distanciation sécuritaire demeure une véritable équation que les populations n’arrivent pas encore à résoudre. Les gestes barrières contre le Coronavirus sont donc foulés au pied et la rigueur qui devrait être observée dans cet exercice, reste encore inexistante. Il faut rappeler qu’à la date du 15 juin 2020, le Bénin compte 532 cas confirmés, 287 sous traitement, 236 cas guéris et 9 décès. Des données qui pourraient évoluer si les populations ne redoublaient pas de vigilance.

Rastel DAN