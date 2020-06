Pour contrer les effets liés à la crise du Covid-19 : Le Bloc Républicain remercie et félicite Talon pour les mesures sociales prises

Dans un communiqué qu’ils viennent de rendre public, les responsables du parti Bloc Républicain adressent ses vives félicitations au Gouvernement et remercient le Président Patrice Talon pour ces « décisions clairvoyantes, pertinentes et opportunes ». Ils ont aussi encouragé le gouvernement à « poursuivre avec le même état d’esprit afin de permettre à notre pays de se relever au plus vite de cette crise qui frappe tous les pays du monde ». Le Bloc Républicain n’a pas manqué non plus de rappeler à ses militants et à l’ensemble des populations béninoises que la Covid-19 sévit toujours au Bénin et invite chacun à respecter les mesures-barrières notamment celles liées au respect de la distanciation sociale. Lire ci-après l’intégralité dudit communiqué.

