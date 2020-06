Mort d’un député du coronavirus : Vlavonou soumet tout le parlement au dépistage et corse les mesures

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis G. Vlavonou répondant aux vœux des députés

A l’Assemblée nationale, de nouvelles dispositions sont prises par le Président Louis Gbèhounou Vlavonou pour intensifier et renforcer la sécurité sanitaire des députés, le personnel et des usages de l’institution parlementaire. Au nombre de celles-ci, on peut évoquer le dépistage systématique des députés et le personnel parlementaire ainsi que les mesures de désinfection de tous les locaux de l’Assemblée nationale. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce mardi 16 Juin 2020, première rencontre des députés après le décès de leur collègue Alidou DEMONLE MOKO. Ainsi donc les députés, et leurs proches collaborateurs sont soumis au scanner du dépistage. Dans la même veine, des spécialistes vêtus de blanc et hautement outillés sont dépêchés pour désinfecter tous les locaux de l’Assemblée nationale.

Faut-il le rappeler, ses nouvelles mesures interviennent dans le contexte particulier du décès du député de la 1ère circonscription électorale à l’hôpital de zone d’Allada, lieu où sont internées les personnes atteintes du coronavirus. De ce fait, les réseaux sociaux ont très tôt lié ce décès au coronavirus alors qu’aucune source officielle n’indique que c’est le cas.

Il importe de souligner que l’Assemblée nationale est la première institution à avoir mis en application des mesures barrières en riposte contre cette pandémie. Au nombre de ces mesures, on peut citer le lavage systématique des mains, la distribution de gels, des désinfectants et des masques à l’ensemble des députés et au personnel parlementaire, le dépistage fait au personnel il y a deux mois, la prise systématique de la température etc. En outre, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou avait suspendu la cérémonie des couleurs du lundi ainsi que les audiences limitées aux cas de force majeure.

Fidèle KENOU