Sociologie-Anthropologie: Le Prof. Mohamed Abdou présente les opportunités d’emplois pour les jeunes diplômés

Le Professeur Mohamed Abdou, Secrétaire scientifique du LAAEDD

La tradition se poursuit au Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Education au Développement Durable (LAAEDD). Après l’édition du mois écoulé avec l’ancien recteur Brice SINSIN, c’est le Professeur Mohamed Abdou, Secrétaire scientifique du LAAEDD qui prend le relais. Il a animé, le vendredi 12 juin 2020 dernier, la conférence du mois de juin, initiée par la directrice du laboratoire, madame Monique Ouassa KOUARO. Portant sur les opportunités d’emplois pour les jeunes sociologues et anthropologues dans les organisations internationales, ladite séance d’échanges s’est déroulée par visioconférence.

«Opportunités d’emplois pour jeunes sociologues et anthropologues à l’ONU et dans les organisations internationales : une socio-anthropologie de la carrière en pratique ». C’est le thème autour duquel s’est tenue la visioconférence animée par le Professeur Mohamed Abdou, Secrétaire scientifique du LAAEDD. Pour cette conférence du mois de juin, le professeur à d’entrée de jeu, martelé que la promotion des jeunes cadres au sein de la fonction publique internationale est une des priorités du Gouvernement et que le Ministère des Affaires étrangères ne cesse de s’activer à ce sujet. Il a par la suite mis l’accent sur le programme des administrateurs auxiliaires ou experts associés qui a été mis sur pied au profit des jeunes diplômés. En effet, cette initiative vise principalement à appuyer le programme de développement durable à l’horizon 2030 et offrir à des jeunes diplômés, la possibilité d’acquérir une expérience directe de la coopération internationale multilatérale au sein de la fonction publique internationale sur la base de parrainage des Etats. A en croire le conférencier, le nombre de parrainage varie d’une année à une autre et diffère selon les pays donateurs. Par ailleurs, ces postes d’emplois temporaires sont également des opportunités pour le sociologue et l’anthropologue de faire son entrée au sein de la fonction publique internationale. Lesdits postes sont utilisés pour pourvoir des postes pendant un temps, afin de faire face à une charge de travail saisonnière et à des besoins spécifiques de courtes durées. « Les jeunes diplômés qui souhaitent postuler à un avis de vacance temporaire de poste doivent remplir et soumettre leur candidature via inspira », a indiqué le Professeur Mohamed Abdou. C’est-à-dire que tous les avis de vacance temporaire de poste en Anglais Temporary Job Openning (TJO) sont publiés via inspira. Cette catégorie de programme des volontaires des Etats-Unis récemment créée en réponse de l’appel de l’ONU est en faveur d’un grand engagement dans le volontariat de la génération des moins de 30 ans qui est aujourd’hui plus nombreuse qu’à toute autre époque de l’histoire du monde. « Près de 8000 femmes et hommes qualifiés et expérimentés représentant environ 160 nationalités différentes consacrent au moins 6 mois de leurs vies à aider les autres », a conclu le Professeur Mohamed Abdou, Secrétaire scientifique du LAAEDD. Cette conférence fait suite à une série d’activités initiées par le laboratoire dirigé par l’ancienne vice doyenne madame Monique Ouassa Kouaro qui ne ménage aucun efforts pour prendre différentes initiatives au profit des jeunes chercheurs, plaçant ainsi le LAAEDD au rang des dynamiques laboratoires de la fashs à l’Université d’Abomey calavi.



Edwige TOTIN