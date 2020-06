Programme vacance au Bénin : SOPODIVA TRAINING CENTRE fait une offre d’intense formation en anglais aux populations

Quelques apprenants ici au siège du centre

L’anglais est la langue qui prend de plus en plus d’ampleur dans le monde des affaires. Sa maîtrise devient donc importante. Et c’est pour permettre aux citoyens de comprendre tant l’écrit que le parler que des structures organisent des formations à leur intention. C’est le cas de Sopodiva Training Centre qui a initié un projet dénommé Programme vacance pour offrir des cours intensifs au quotidien dans le cadre de l’enseignement de cette langue. Les cours auront lieu par Internet. C’est à dire que Sopodiva, l’un des rares centres de promotion de langues étrangères à offrir le Test of English for International Communication, évite le déplacement aux participants auxdits cours qui peuvent être dispensés à toute la famille sur une durée de 3 mois. Pour prendre part à ces cours, un montant forfaitaire de 50.000fcfa est demandé aux personnes intéressées. Pour contacter le siège de Sopodiva training centre, les numéros ci-après sont indiqués: 69220904 ou 98584040. Pour le directeur de Sopodiva, Sourou Serge Oga, c’est un devoir pour lui et ses collaborateurs de servir la population béninoise dans ce sens. Il promet que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement desdits cours. «La formation est ouverte à toute personne désireuse d’apprendre l’anglais. Les cours sont du lundi au vendredi à raison de 1heure 30minutes à 2 heures de cours hormis les heures d’exercice par jour», a informé le directeur avant de préciser que «grâce à Jeny SAS qui est un partenaire, la connexion internet sera assurée par notre centre pendant les trois mois de formation. Et à la fin de la formation, les meilleurs seront primés».

Il faut souligner que toujours pour assurer la bonne maîtrise aux candidats, Sopodiva training Centre entend organiser aussi une semaine de camp virtuel où il sera exposé des opportunités qui existent au Ghana, surtout que le centre est basé à Accra.

Anselme HOUENOUKPO