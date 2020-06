Mesures sociales du Gouvernement contre le coronavirus : Le Conseil national du Patronat apprécie et propose un comité tripartite

Le Conseil national du patronat du Bénin n’est pas resté insensible aux mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du Coronavirus. A travers une sortie médiatique effectuée le vendredi 12 juin 2020 à Cotonou, le Président du CNP-Bénin, Eustache Kotingan, a loué les efforts du gouvernement qui font suite à la rencontre avec les acteurs économiques, organisations patronales, associations des banques et établissements financiers et autres, le 17 mars dernier. A la suite de cette rencontre, un mémorandum a ensuite été produit et introduit au gouvernement le 21 avril 2020. Ainsi, le 27 mai 2020, le Conseil des Ministres a pris un certain nombre de mesures d’atténuation et d’assouplissement au profit des entreprises, puis le mercredi 10 juin 2020, des mesures pour relancer l’économie et donner un peu de souffle aux entreprises, aux ménages et aux entreprises économiques. « Cette démarche du gouvernement est à saluer, d’autant plus qu’il s’agit d’actes ou d’actions de grande portée, qui forcent l’admiration du CNP-Bénin, de toutes les organisations d’employeurs, de travailleurs. Nous en savons gré au gouvernement car ces mesures viennent à point nommé pour donner un nouveau souffle à nos entreprises et à l’économie en générale », a affirmé Eustache Kotingan qui reste optimiste que le gouvernement ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Par ailleurs, Eustache Kotingan propose au gouvernement la mise en place d’un comité bipartite ou tripartite entre le Gouvernement, les organisations d’employeurs et les travailleurs, pour la gestion et la mise en œuvre des mesures de relance économique dans les meilleurs délais possible. Il faut rappeler que pour atténuer les effets socio-économiques induits par la propagation de la Covid-19, le gouvernement du président Patrice Talon a annoncé, au cours du conseil des ministres du mercredi 10 juin, plusieurs mesures sociales évaluées à un montant de plus de 74 Milliards de FCFA. Au nombre des mesures prises par le gouvernement figurent: un soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA au profit des entreprises, un appui de 4,98 milliards de FCFA destinés aux artisans et ceux exerçant de petits métiers, une subvention de portée générale, qui s’applique à tous les citoyens, sur les tarifs de l’électricité et de l’eau, pour un montant de 5,76 milliards de FCFA, notamment au profit des pauvres et extrêmes pauvres.

Rastel DAN