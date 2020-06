Fête de la musique 2020: Une trentaine d’artistes attendus pour un spectacle inédit

Jean Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts

Sagbohan Danialou, Sessimè, Zeynab, Don Métok, Dalamos, Ricos Campos, Miss Espoir, Richard Flash, Amir, Crisba, Fanicko, Fanny Sènan, Gopal, Manzor, Nasty Nesta, Nikanor, Red X, Tyaf, Vano, Wilf Enigma, As de Pik, Dossi, Faty, Kalamoulaï, Koudy, T-Boy et Vincent Ahéhéhinnou. Ce sont entre autres, les artistes musiciens qui vont prendre part au méga spectacle organisé par le Ministère de la culture pour commémorer l’édition 2020 de la traditionnelle fête de musique. En effet, malgré la propagation de la pandémie du Covid-19, cette célébration aura bel et bien lieu cette année sur toute l’étendue du territoire national. Telle est la décision prise par le ministre du tourisme, de la culture et des arts pour permettre aux populations de passer d’intenses moments d’émotions à travers un spectacle sur les canaux digitaux. A travers un communiqué rendu public la semaine dernière, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola a annoncé que cette édition sera célébrée à travers un spectacle époustouflant qui aura lieu les 20 et 21 juin 2020 sur les antennes de la télévision nationale, les canaux digitaux de MTN Bénin et du réseau partenaire. Dans ledit communiqué, le Ministre Abimbola a fait savoir que c’est le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus que traverse le monde entier qui amène à revoir l’organisation de l’édition 2020 des grands événements de l’Etat. « Ensemble et en toute sécurité, disons non à la maladie du coronavirus les 20 et 21 juin 2020 à travers un spectacle inédit de la fête de la musique sur tout le territoire national. Mettons-nous tous en mode anti Covid-19 grâce aux mesures barrières et aux autres précautions prises pour le bon déroulement de la célébration », a-t-il exhorté. A cet effet, le Ministre invite les artistes à offrir le meilleur aux férus de la musique pour une fête aussi bien vivante qu’exceptionnelle.

Réaction du chantre Yvan pour Yésué

Le Gospel est mis en marge dans la fête de la musique au Bénin à croire que nous ne faisons pas une musique représentative, influente, inspirante, enrichissante, valorisante et emplie de notre part de culture sinon importante pour notre patrimoine culturel. Pourtant, le Gospel est une musique noire qui a pris par la Porte du «Non-retour» de Ouidah ou celle de Gorée» au Sénégal pour atterrir aux USA. Cette musique appelle au Salut, à la Délivrance, à la Liberté, à l’Expression mais surtout à la Paix. Par-dessus tout, elle adore notre CREATEUR…Si nous nous taisons les autres ne pourrons pas gérer seuls car le GOSPEL est une bénédiction pour ce pays. Je ne parle pas que pour moi je parle pour le GOSPEL en général.

Laurent D. KOSSOUHO