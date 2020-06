Mesures d’accompagnement pour la période du Covid-19 : Le gouvernement reprécise sa démarche et promet inclure toutes les classes sociales

Les ministres du gouvernement lors de la conférence de presse

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané a donné une conférence de presse ce jeudi 11 juin 2020 au Palais de la Présidence de la République du Bénin. Assisté des ministres de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la micro finance, le ministre d’Etat est revenu sur les mesures prises par le gouvernement lors du conseil des ministres du mercredi dernier dans le but d’atténuer les effets socioéconomiques de la crise liée à la Covid-19 et relancer l’économie du pays.

Le gouvernement béninois n’est pas resté insensible aux cris des populations sur l’impact économique lié à la pandémie de la Covid-19. Il a pris une panoplie de mesure afin de soulager les populations et surtout d’atténuer les effets tant sociaux qu’économique au sein de la population. C’est donc pour revenir sur ces mesures que les ministres du gouvernement conduits par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, ont essayé de repréciser la démarche du gouvernement à travers ses mesures prises. En effet, à l’issue de l’analyse des impacts socioéconomique de la pandémie de la COVID-19 et des échanges avec les différents acteurs économiques, il est apparu au gouvernement que plusieurs agents économiques sont affectés dont notamment : les ménages pauvres et extrêmes pauvres, les artisans et les petites unités de productions et de services formels comme informels ainsi que les entreprises. Pour le gouvernement, il a été question d’abord d’organiser la riposte. « Je dois préciser d’entrée que sur le volet sanitaire de la crise, le Bénin s’est distingué par des mesures réalistes adaptées à notre contexte socioéconomique et à notre environnement social. Nous avons d’ailleurs reçu dans ce sens de nombreuses félicitations venant d’autres pays, qui n’ont pas hésité à s’inspirer du modèle béninois de riposte », a expliqué le ministre d’Etat. Selon ses propos, le gouvernement a dû revoir à la baisse ses prévisions de la croissance économique en la ramenant à 3,5%, contre 7,6% initialement retenu pour l’année 2020. Ainsi, afin d’atténuer les effets de ce choc, une initiative de soutien au secteur productif est mise en place et comporte des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers de services de l’informel. « Ces mesures sont évaluées à environ 74,12 milliards FCFA », a rappelé Abdoulaye Bio Tchané qui les a récapitulés en trois points essentiels. Il s’agit premièrement selon ses explications, d’un Un soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA au profit des entreprises surtout les PME. La deuxième batterie de mesures est purement sociale et consiste à un appui de 4,98 milliards de FCFA destinés aux artisans et ceux exerçant de petits métiers. Il prend en compte 55.000 personnes exerçant dans les branches suivantes : soins corporels, coiffure, couture, bars restaurants, maquis et discothèques. Il s’agit de ceux d’entre eux qui se sont inscrits sur la plateforme digitale ouverte à cet effet, ainsi que dans les mairies et centres de promotion sociale. Puis, la troisième catégorie des mesures sociales du Gouvernement qui est une subvention de portée générale, qui s’applique à tous les citoyens, sur les tarifs de l’électricité et d’eau pour un montant de 5,76 milliards de FCFA.

Pour le gouvernement, ce plan de riposte permet d’un côté de soulager les peines des Béninois dont les activités ont été les plus affectées par la crise et de l’autre de relancer l’activité économique à travers un appui conséquent aux entreprises.

Yannick SOMALON