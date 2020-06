Fabrication de jus bio et d’eau minérale: L’ANM félicite une jeune industrie à Zagnanado

Les directeurs départementaux

L’unité industrielle de production de la Société de Production de Jus bio et d’Eau Minérale (SPJEM) a reçu ce mercredi 10 juin 2020, la visite d’une délégation des directeurs départementaux de l’industrie et du commerce ayant à leur tête, le directeur général de l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du contrôle qualité, (ANM) Loukoumanou Osséni. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la rencontre annuelle d’échange des directeurs départementaux de l’industrie et du commerce qui se tient depuis le 09 juin dernier dans la commune de Zagnanado. A la suite de la séance d’échange, cadre du ministère et Dg ANM ont tous exprimé leur satisfécit à l’unité de production de la SPJEM qui a une parfaire organisation malgré son jeune âge.

L’objectif de cette visite comme l’a rappelé le directeur départemental de l’industrie et du commerce du Zou et des Colline, Rafiou Challa au début de la séance, est d’échanger avec le personnel de l’unité de production sur la démarche qualité. Dans ce sens, les différentes étapes ont été abordées et les participants, ont eu à poser des questions conséquentes sur l’organisation d’une unité de production du genre et sur les démarches requises pour la qualité des produits et l’évolution de la société. A toutes ses questions, Rafiou Challa et Loukoumanou Osséni, directeur de l’ANM ont apporté les éclaircissements qui ont enchanté le promoteur de la SPJEM, Raphaël Kakpo. « Nous ne sommes qu’à nos débuts et nous avons été très ravis d’avoir été choisis par le ministère pour abriter cette visite. Tout ce que vous venez de nous dire ne sont pas tombés dans des oreilles de sourd et nous ferons en sorte de mériter d’avantage votre confiance », a laissé entendre PDG de la SPJEM. L’étape la plus enrichissante de cette séance d’échange est la visite des différents compartiments et des appareils à disposition de la SPJEM pour la production des jus de fruits bio. « Il faut l’apprécier parce que les jus d’ananas au Bénin, pour ceux qui connaissent l’historique de beaucoup de producteurs de jus d’ananas au Bénin, la stérilisation des bouteilles et tout ça-là, se faisait dans des marmites sur des feu de bois. La SPJEM a dépassé cette étape et c’est très important », a rappelé le DG ANM dans ses observations qui a promis un accompagnement conséquent. Il est important de rappeler que la société SPJEM a implanté son unité de production industrielle au cœur de la commune de Zagnanado à quelques encablures de la route inter-état Bohicon-Kétou, et est spécialisée dans la fabrication de jus bio et d’eau minérale.

Loukoumanou Osséni, DG ANM : « C’est une unité qui est née avec les dents »

« Il y a déjà un bon démarrage pour cette unité de production de jus d’ananas, de gingembre, de mangue etc… C’est une unité qui est né avec les dents. Nous allons faire en sorte qu’avec le DG BRNM qu’on vienne ici, qu’il fasse son diagnostic et qu’il rentre dans un partenariat pour voir en quoi le BRNM peut venir mettre à niveau, parce que là où l’entreprise est aujourd’hui, c’est un très bon niveau. Donc on a retenu qu’on va donner à l’entreprise le canevas qu’il faut pour que l’entreprise poursuive ses investissements conformément à ce canevas. Que l’entreprise ne soit pas obligée d’investir dans le vide. Et pour le faire, on met tout de suite l’entreprise dans le groupe des entreprises de BRNM pour qu’elle puisse profiter des accompagnements de mise à niveau du BRNM. On retiendra comme ça que ce sont toutes les directions techniques et toutes les structures liées au ministère de l’industrie et du commerce que nous voulons engager en même temps dans l’accompagnement de cette entreprise ».

Rafiou Challa, DDIC Zou Collines : « Nous tenons déjà à féliciter et à remercier le promoteur »

« Nous sommes au niveau de l’unité de production d’eau minérale et de jus de fruit bio qui est appelé SPJEM de Mr Kakpo dans le cadre d’un atelier que les directions départementales organisent tous les ans dénommée rencontre d’échange et de partage d’expérience au poste des directions départementales de l’Industrie et du Commerce. Selon les constats que nous avons fait sur place, c’est une unité qui a déjà une application correcte, qui a toute les étapes d’une production et qui n’est pas à une production archaïque malgré son jeune âge de six mois. Nous tenons déjà à féliciter et à remercier le promoteur pour l’initiative et des points faits, il faut retenir que le ministère s’est désormais engagé à accompagner de façon véritable le promoteur, afin que la commercialisation de ses produits ne se limitent pas au Bénin, mais que ses produits puissent franchir les frontières du Bénin en respectant les normes. Nous avons promis d’inscrire l’unité de transformation au niveau du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Il faut reconnaître que l’unité est un enfant née avec des dents. Et ensemble, chacune des structures du ministère fera le diagnostic et saura qu’elle est l’accompagnement réel que chacune d’elle pourra apporter au promoteur afin que dans les jours à venir que cette unité puisse rayonner comme IRA et autres.»

Kakpo Raphaël, PDG SPJEM : « Ils ont apprécié et ont promis nous accompagner »

« Mes impressions sont bonnes et très bonnes. J’ai beaucoup aimé parce qu’ils sont venus dans l’idée de nous apporter leur appui et ça, c’est très important. Donc, vous auriez constaté que dans un premier temps, on a échangé sur les normes de qualité puis après, on est allé à l’intérieur ou à chaque étape on leur a expliqué le fonctionnement de l’unité. Là-dessus, il y a beaucoup qui reste à faire parce que ce n’est pas encore ça. Mais, comme nous sommes encore à notre début, ils ont apprécié et ont promis-nous accompagner afin que nous puissions améliorer la qualité de nos prestations.»

Yannick SOMALON