Enseignement supérieur et Coronavirus: Le tandem Ladékan-Zoumarou rassure de l’efficacité de la plateforme E-learning

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et sa collègue du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ont été, le jeudi 4 juin 2020, les hôtes de la session d’échanges Ask Gouv Bénin qu’organise la Direction de la Communication à la Présidence de la République. Pour cette session qui inaugure la nouvelle saison, les deux ministres ont abordé l’une des dernières réformes qu’est la plateforme E-learning, mise en place au profit des universités publiques pour assurer la continuité éducative en temps de Covid-19.

E-learning, est une initiative mise en place par le gouvernement du Président Patrice Talon avec pour objectif principal de faciliter les interactions entre les enseignants et les apprenants. Ceci, dans un contexte lié au coronavirus qui a freiné beaucoup d’élan, semé beaucoup de perturbations dans les agendas et le secteur éducatif. A en croire la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, cette plateforme qui est accessible à l’adresse elearning.etudiant.bj, permet aux étudiants de pouvoir accéder aux ressources pédagogiques en ligne, avoir accès à une messagerie électronique et à un chat. Contrairement aux langues qui stipulent la vente des cours en ligne, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a précisé que les cours en ligne sont gratuits. Selon son développement, la plateforme de e-learning donne accès aux ressources pédagogiques, c’est-à-dire, ce que les professeurs ont mis en ligne en prélude à un cours, ce qu’il fera à une heure donnée selon la programmation établie au niveau de l’université, est gratuite. Ce qui n’est pas le cas pour l’accès à la visioconférence pour pouvoir suivre en direct le cours qui est donné par un professeur. « Ce n’est pas le cours qui est payant, c’est l’accès à la plateforme Zoom», a-t-elle précisé avant de poursuivre, « le gouvernement a pris la décision de rendre gratuit en fait cet accès à la plateforme Zoom également au même titre que l’accès était gratuit à la plateforme de e-learning afin de faciliter encore une fois les choses dans ce secteur qui est un secteur très important pour le gouvernement, très important pour le Président de la République. Les actions sont en cours pour que, dans les prochains jours, la gratuité soit effective de façon totale que ce soit sur la plateforme e-learning mais aussi sur la plateforme Zoom de visioconférence pour les étudiants des universités publiques », a-t-elle annoncé. Sur le même sujet, la Ministre a rassuré de l’accessibilité de plusieurs internautes à la plateforme Zoom. « La plateforme Zoom n’est pas limitée à 100 étudiants. On peut aller à 300 voire jusqu’à 1000 pour certaines sessions étudiantes simultanément pendant les sessions live et des comptes professionnels ont été acquis pour cela par le gouvernement et mis en place donc implémentés sur la plateforme par l’équipe de l’Anssi », a renchéri Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Toujours dans sa réponse aux inquiétudes des internautes, la Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a rassuré de l’accessibilité de la plateforme à tous les étudiants, même ceux ne disposant pas d’un smart phone, d’un appareil téléphone android ou même d’un ordinateur. Ces derniers peuvent se rendre vers les points numériques communautaires équipés d’ordinateurs et de connexion internet et des centres d’accès aux TIC dont la liste est disponible à son ministère, pour accéder à leurs cours en ligne, accéder aux ressources dont ils ont besoin pour pouvoir suivre les cours en ligne. « Donc les étudiants qui, aujourd’hui, n’ont pas d’équipements adéquats peuvent utiliser ces centres qui sont prévenus et organisés pour les accueillir et si vous avez des difficultés et besoin d’informations à ce propos vous pouvez nous écrire sur l’adresse e-mail du ministère c’est numerique@gouv.bj et nous allons pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin », a-t-elle recommandé.

Les avancées de E-learning dans la dispensation des cours en ligne

A en croire la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, la plateforme permet aux uns et aux autres que ce soit l’enseignant ou l’apprenant, de pouvoir déposer le cours longtemps à l’avance et de pouvoir permettre aux apprenants d’aller justement rechercher ces cours gratuitement, de se préparer et de voir de quoi cela retourne, d’aller faire même des recherches avant que le professeur n’interagisse avec les apprenants. Elle a également annoncé que quelques établissements privés d’enseignement supérieur disposent aujourd’hui de plateformes e-learning. Par ailleurs, il est constaté que certains enseignants dérobent à l’usage de la plateforme e-learning et invitent les apprenants à les joindre sur leur contact privé pour suivre les cours. Une pratique qu’a fustigé Eléonore Yayi Ladékan. « Les dispositions sont déjà prises pour identifier ces professeurs qui, au lieu de s’appliquer comme il se doit pour retrouver leurs apprenants sur les plateformes où on les attend, choisissent la solution facile. Nous sommes en train de tout faire pour que cela ne se passe pas », a-t-elle fait savoir avant de rappeler que des efforts se font dans le rang des enseignants pour revenir à la normale. Par contre, a annoncé la Ministre, « les évaluations ne se feront pas en ligne. Elles se feront en présentiel en faisant en sorte que la durée ne dépasse pas 2 heures. Ça a été clair et nous avons fait une séance avec les recteurs pour exiger que les sujets soient compatibles avec le cours, l’enseignement qui est déjà fait, que ce ne soit pas déphasé », a dit la Ministre.

Bientôt 2345 dossiers validés pour l’octroi des frais de bourses, de mémoires et de thèses

Toujours au cours de ces échanges avec les internautes, la Ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, est revenue sur le retard observé dans le paiement des frais de mémoire aux étudiants. Une tâche qui revient de droit à la Direction des bourses et secours universitaires (Dbsu). Selon les explications du Ministre, ce retard est dû aux aberrations relevées dans les dossiers. «Du côté des frais de mémoire, effectivement, nous avons reçu quelques plaintes dans ce sens et nous avons investigué. Et ce qui nous est revenu c’est que, par exemple, les dossiers ne sont pas totalement bien montés, et vous savez qu’il y a une pièce fondamentale qui est le RIB qui, il faut le préciser, est un alignement de près de 24 chiffres. Certaines personnes présentent des RIB de moins de 24 chiffres. Dans ces conditions, les RIB ne sont pas recevables, et quand ça arrive au niveau de la Direction Générale du Trésor, ils sont retournés », a-t-elle expliqué. Mais, continue-t-elle, des diligences sont faites pour faire passer déjà 2345 dossiers pour les frais de bourse, de mémoires et de thèses. Donc, les personnes concernées pourront d’ici là constater le positionnement de leurs frais sur leurs comptes. En ce qui concerne les bourses étrangères, la Ministre a fait remarquer que la fermeture des ambassades du Bénin n’empiètera guère sur la formation des étudiants en occurrence, ceux formés à l’extérieur via les bourses octroyées. « Les bourses internationales n’ont rien à voir avec la fermeture d’une ambassade. Ce qui entre dans les raisons de fermeture ou d’ouverture d’une ambassade c’est beaucoup de choses. Mais ce qui est essentiel, c’est que vous ne serez pas du tout, bouleversés dans ces rapports-là, puisque c’est quand même des bourses interuniversitaires, des bourses internationales, et lorsqu’on ferme l’ambassade ça ne veut pas dire que les rapports sont achevés entre les Etats. Nous avons reçu beaucoup d’annonces de bourses et ce qui est intéressant dans ces annonces de bourses, c’est que les Béninois se retrouvent souvent parmi les élites. Nous avons quelques retours », a-t-elle rassuré tout en exhortant les étudiants à se donner à la tâche. Pour finir, la Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a rassuré les étudiants et toute la communauté universitaire et scientifique de l’intérêt qu’accorde le gouvernement à leur succès, ce qui justifie la mise à disposition de la plateforme E-learning. « Cette plateforme participe à votre succès parce que dans le contexte de la crise, le gouvernement a choisi de ne pas croiser les bras et de ne pas subir, mais de tirer dans le génie béninois les solutions pour faire face à la crise pour ce qui concerne le secteur de l’éducation, comme d’ailleurs tous les autres secteurs. Chers étudiants, retenez que la plateforme n’est pas là pour vous compliquer la vie, elle est là pour faciliter la transmission du savoir », a-t-elle conclu.

Rastel DAN