Suite et fin de la désignation et de l’installation des autorités municipales et communales: Karamatou Fagbohoun s’engage pour l’union et le développement d’Adja-Ouèrè

La Mairesse Karamatou Fagbohoun entourée à l’issue de la cérémonie

Le Conseil communal d’Adja-Ouèrè avec à sa tête le Maire Karamatou Fagbohoun a officiellement été installé ce mardi 9 juin. A cette occasion, madame le nouveau maire a saisi l’occasion pour rendre grâce à Dieu et rendu également un vibrant hommage au Chef de l’État, Patrice Talon, pour la qualité de la gouvernance qu’il imprime dans le pays, depuis le 06 avril 2016. « Cette gouvernance doit faire école, et sera notre repère et notre principale source d’inspiration dans l’exercice du mandat que vous avez bien voulu nous confier », a indiqué le Maire Karamatou Fagbohoun. Elle a également exprimé toute sa reconnaissance au Secrétaire général national du Bloc Républicain, le Ministre d’Etat, Abdoulaye BIO TCHANE, à tout le bureau politique du parti BR qui l’a désignée Maire de la Commune d’Adja-ouèrè. La nouvelle locataire de l’hôtel de ville et martelé que dès cet instant, elle est le Maire de tout le monde, sans distinction, ni d’appartenance politique, ni de religion, ni d’origine. « Je suis au service de la communauté toute entière », a déclaré le Maire Fagbohoun. En appelant tous les fils de la commune à l’union et à la solidarité, le Maire Karamatou Fagbohoun a annoncé qu’elle une seule priorité : « je n’ai qu’une seule priorité en deux noms : L’union et le Développement ».

Ayant pris part à cette cérémonie, le Député Séibou Assan, membre du bureau politique du parti BR a souligné que madame le maire Karamatou Fagbohoun a besoin d’une équipe solide pour relever les défis. A cet effet, il a invité tout le conseil communal à l’accompagner dans l’unité. « Le succès d’une génération est comptabilisé au titre de cette génération. Les conseillers communaux entrent en fonction aujourd’hui et on va les juger en équipe. C’est pour cela qu’ils doivent aider le Maire », a exhorté le Député Seibou Assan, très fière de l’avènement de la gente féminine à la tête de la commune. Pour finir, le député a rassuré madame le Maire de la disponibilité du Bureau exécutif du parti et de ses membres à l’accompagner durant son mandat. Pour le Ministre de l’énergie Jean Claude Houssou, le choix qui a été fait par les populations de cette ville montre qu’ils ont eu la clarté d’esprit de choisir une personnalité qui incarne les qualités prônées par le Bloc républicain pour être responsable de la gestion de la cité. « Je veux dire l’exemplarité, la volonté de rendre compte, la volonté d’être avec la population au jour le jour pour pouvoir transformer cette communauté. Adja-Ouèrè a désormais la joie d’avoir à sa tête non seulement une amazone, mais quelqu’une qui est soucieuse du bien-être de ses concitoyens », a confié le Ministre ajoutant que les populations ne seront pas déçues au terme de ses 6 années de gouvernance.

DISCOURS DE PRISE DE SERVICE DU NOUVEAU MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJA-OUERE

ADJA-OUERE LE 09 JUIN 2020

Monsieur le préfet du plateau

Monsieur le Maire sortant, mon cher frère Abiboulaye NONVIDE

Mesdames et Messieurs les membres du conseil communal, 4e mandateurs

Mesdames et Messieurs les cadres de la Mairie d’Adja-ouèrè

Mesdames et Messieurs

En ce moment, où me sont officiellement transmises, les charges de la gestion de la Mairie d’Adja-ouèrè, Je voudrais rendre grâce à Dieu, le créateur pour ses nombreux bienfaits. Aussi, voudrais-je rendre hommage au chef de l’État, Son Excellence Patrice Talon, pour la qualité de la gouvernance qu’il imprime à notre pays le Bénin, depuis le 06 avril 2016 qu’il préside aux destinées de notre Commune Nation. Cette gouvernance doit faire école, et sera notre repère et notre principale source d’inspiration dans l’exercice du mandat que vous avez bien voulu nous confier. J’exprime par ailleurs toute ma reconnaissance au secrétaire général national du Bloc Républicain, le Ministre d’Etat, Abdoulaye BIO TCHANE,à tout le bureau politique du Bloc Républicain, le parti qui m’a désignée Maire de la Commune d’Adja-ouèrè. Dès cet instant, je suis le Maire de tout le monde, sans distinction, ni d’appartenance politique, ni de religion, ni d’origine.

Je suis au service de la communauté toute entière.

Mesdames Messieurs

Chères populations d’Adja-ouère.

Nous mesurons toute la portée de la responsabilité qui nous incombe dès ce jour. Nous avons pleinement conscience de ce que représente la fonction du maire pour vous, populations d’Adja-ouèrè qui n’attend qu’une seule chose : le développement.

Le développement auquel nous aspirons ne se réalisera qu’à une seule condition : L’union.

Rien de beau et de grand ne se construit dans la division et la désunion.

C’est pour cette raison que je n’ai qu’une seule priorité en deux noms : L’union et le Développement.

Vive le Bénin

Je vous remercie.

Laurent D. KOSSOUHO