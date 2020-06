Rencontre d’échange des directeurs départementaux de l’industrie et du commerce: La SPJEM reçoit la visite des experts sur la démarche qualité

Affiche sur le mur du centre de production de la SPJEM

La rencontre annuelle d’échange des directeurs départementaux de l’industrie et du commerce s’est ouverte ce 09 juin 2020 dans la commune de Zagnanado. En marge de cette rencontre, il est prévu ce mercredi 10 juin une visite sur le site de l’unité industriel de production SPJEM de Zagnanado. L’objectif de cette visite est d’échanger avec le personnel de l’unité de production sur la démarche qualité.

Implanté au cœur de la commune de Zagnanado à quelques encablures de la route inter-état Bohicon-Kétou, l’unité industrielle de production SPJEM est spécialisée dans la fabrication de jus bio et d’eau minérale. Cette unité de production a été retenue pour être visité à l’effet d’échanger et d’ébaucher avec le personnel, la démarche qualité au sein de l’unité de production. En effet, conduite par le directeur départementale de l’industrie et du commerce du Zou, Rafiou Challa qui sera assisté par le directeur général de l’agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle de la qualité, la délégation du ministère de l’industrie et du commerce a pour mission d’apporter leur expertise dans la démarche qualité, afin de permettre à la société SPJEM, d’améliorer ses productions et de se positionner comme un label de qualité dans la région Agonlin, dans le Bénin et surtout dans l’espace Uemoa. La société SPJEM a en projet, l’implantation d’une grande usine de production d’eau minérale à partir de l’eau de la source thermale AHOHO. Une source bien connue dans la commune de Zagnanado pour sa qualité et son histoire qui date de la période où les rois de Danxomè avaient élu domicile dans la région. Riche en minéraux nutritives et très bonne pour l’organisme, cette eau est pour l’instant, traitée, ensachée et livrée aux populations en attendant l’installation proprement dite pour la mise en plastique et l’extension. En plus de l’eau de la source AHOHO, l’unité industrielle de production SPJEM s’investit dans la fabrication de jus bio à base de l’ananas, de gingembre, de tamarin et autres. Il est important de rappeler que la visite organisée dans le cadre de la rencontre des directeurs départementaux de l’industrie et du commerce connaitra la présence du directeur général de l’agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle de la qualité. Toutes choses qui permettront d’ouvrir de nouveaux horizons à l’unité industrielle de production SPJEM qui a vraiment besoin d’être soutenue et d’être accompagné.

Yannick SOMALON