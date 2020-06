Progression des cas confirmés de Coronavirus au Bénin: Hounkpatin exhorte les populations à la vigilance

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé

305 cas confirmés à la PCR au Bénin, dont 188 guéris, 04 décès et 113 malades suivis dans les structures sanitaires. Ce sont là, les dernières statistiques enregistrées par le Bénin à la date du lundi 8 juin 2020, et rendues public par le Ministre de la Santé, Pr Benjamin Hounkpatin. Lors de son passage dans le journal télévisé de l’Ortb, le Ministre de la Santé s’est désolé du pic observé au niveau des chiffres surtout, depuis la levée des mesures instaurées par le gouvernement. « Nous avons l’impression au regard des comportements de nos compatriotes, qu’ils ont cru que la levée de certaines mesures constitue également la fin de cette pandémie. Il n’en est absolument rien. C’est tout à fait faux. Le mal est encore là, présent, et nous les exhortons encore une fois, à respecter les mesures préconisées par le gouvernement », a martelé le Ministre Benjamin Hounkpatin. Si nul ne maitrise encore le comportement que développera le virus en cette période pluvieuse, cette réalité constitue pour le Ministre, une alerte qui devra exiger des populations, la poursuite dans le respect des gestes barrières contre le Covid 19. « Le retour à la vie normale ne signifie pas qu’il faut baisser la garde. Nous devons rester assez vigilants, respecter le port de masque en tout temps. Rester vigilant, c’est ne pas se serrer les mains, c’est ne pas donner des accolades. Rester vigilant, c’est respecter les mesures préconisées notamment le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ainsi que les mesures de distanciation physique », a-t-il rappelé le Ministre Benjamin Hounkpatin soucieux de la chute de ces chiffres et de l’éradication définitive du coronavirus, du Bénin. « Si nous banalisons totalement le mal et ne respectons pas les mesures, nous allons aggraver la propagation de la pandémie. Si par contre nous respectons strictement ces mesures, nous allons pouvoir la freiner et l’arrêter définitivement », a-t-il conclu.

Rastel DAN