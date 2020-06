Passation de charges à la mairie d’Abomey-Calavi: Angelo Ahouandjinou reprécise ses priorités

Le présidium lors de la passation de service à la mairie d’Abomey-Calavi

Elu conseiller communal sous la bannière de l’Union Progressiste à Godomey lors des communales et municipales du 17 mai dernier, le tout nouveau locataire de l’hôtel de ville de la commune d’Abomey-Calavi et son équipe ont pris service dans la soirée de ce mardi 09 juin 2020. C’était dans la grande salle de la maison du peuple de la mairie lors d’une cérémonie ouï-clos qui a réuni le maire sortant et ses adjoints, le maire entrant et ses adjoints, quelques conseillers communaux et les responsables à divers niveau du personnel de la mairie d’Abomey Calavi.

Il succède à George Bada pour les six prochaines années à la tête de la commune d’Abomey Calavi. Ses priorités : démanteler la mafia foncière, ouvrir les voies, assurer l’éclairage public, les adductions d’eau et assainir le cadre de vie. Il a reprécisé tout ceci à la sortie de la cérémonie de passation de charge hier à la mairie d’Abomey Calavi. En effet, « le temps d’euphorie est passé et c’est l’action concrète qui commence » lance le tout nouveau maire d’Abomey Calavi Angelo Ahouandjinou aux professionnelles des médias avant de poursuivre. « Nous avons eu la chance lors des campagnes passées, de prendre langue avec les populations à la base et de récolter leurs aspirations. De ses aspirations, des problèmes ont été dégagés et nous nous sommes rendus compte de la tâche qui nous attend dans la grande commune d’Abomey- Calavi. Nous voudrions rassurer les populations de la commune d’Abomey- Calavi que c’est main dans la main que nous allons pouvoir travailler », ajoutera le maire. Il a ensuite rappelé que c’est ensemble avec sa population que le travail de développement se fera pour la commune de Calavi. « Nous savons que le problème qui se pose avec acuité dans la commune d’Abomey- Calavi est la mafia foncière. Cette préoccupation sera prise en compte dans toute sa dimension. L’éclairage de voies publiques, l’ouverture des voies et l’assainissement du cadre de vie sont entre autres les préoccupations sur lesquelles nous n’allons ménager aucun effort durant notre mandat. Nous serons proches de la population, notre bureau, c’est le terrain et nous allons tout faire pour que cette population qui a placé toute sa confiance en nous puisse obtenir satisfaction totale ». Le maire Angelo Ahouandjinou a invité la population à l’accompagner sur la route du développement de la commune d’Abomey Calavi.

Yannick SOMALON