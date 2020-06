L’He Orden Alladatin à propos de la loi interprétative du code électoral: «Nous avons clarifié le sens de la loi première»

Le Président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, l’he Orden Alladatin

Le Président de la commission des lois de l’administration et des droits de l’Homme de l’Assemblée nationale, l’honorable Orden Alladatin est l’invité de Prévert Noutehou de ce dimanche 7 juin 2020 sur l’émission hebdomadaire ‘’invité du dimanche’’ de la télévision nationale. « Loi interprétative du code électoral : Quelles justifications ? », c’est le thème qui a alimenté le débat. Il était question pour l’invité d’apporter des clarifications qui s’imposent autant l’adoption et la promulgation de cette loi déchainent les passions sur la toile. Par ses interventions et explications, le représentant du peuple n’est pas allé du dos de la cuillère pour mettre fin aux rumeurs et raisonnements agités çà et là. De façon précise, il a mis sur le tapis les raisons qui sous-tendent le vote de cette loi et pourquoi avoir préféré la voie parlementaire. En réalité, il n’est un secret pour personne que l’installation des conseils communaux a été mise en difficulté par des résistances et des refus d’observer les consignes des partis majoritaires. Le vote de la loi n°2020-13 du 2 juin 2020 portant interprétation et complétant le Code électoral en République du Bénin est intervenu pour instaurer la discipline au sein des partis politiques. Loin donc d’être une loi modificative de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République « la loi interprétative est une loi qui vient juste clarifier une loi qui existait déjà et ne saurait être une nouvelle loi comme beaucoup le disent » a rassuré Orden Alladatin.

Selon lui, les députés ont préféré une solution législative en lieu et place d’une médiation du Chef de l’Etat dans ce dossier qui mettait en prise le Bloc Républicain et l’Union progressiste. Cette loi a donc pour vocation d’apporter plus de clarté au code électoral en matière de désignation des maires et des autres membres de l’exécutif communal. Aussi met-elle fin aux désordres et solutionne les résistances internes aux partis. A en croire le Président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, 8ème législature, cette loi inaugure l’ère de la démocratie au sein des partis politiques et règle aussi beaucoup de problèmes.

Il convient de retenir que cette loi est venue à point nommé pour en finir avec la pagaille d’antan et sécuriser le mode de désignation des maires et des autres membres de l’exécutif communal. En d’autre terme, les députés de la 8ème législature viennent de décourager ceux qui attribuent à la liste minoritaire par le jeu des alliances le poste de maire au détriment de leur parti majoritaire.

Signalons que le débat a été assez riche et par les explications et démonstrations du député UP, Orden Alladatin, les téléspectateurs ont certainement cerné les tenants et aboutissants du vote de cette loi.

Fidèle KENOU