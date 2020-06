Journée Mondiale de l’Océan: Pour une protection durable des écosystèmes marins

Les acteurs engagés dans la protection des océans fortement mobilisés pour la cause

A l’instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré le lundi 8 juin dernier, la Journée mondiale de l’Océan qui porte cette année sur le thème : « L’innovation pour un océan durable ». Une occasion pour le Directeur général de l’environnement et du climat, Professeur Martin Pépin Aïna, le Préfet maritime, le Capitaine de vaisseau, Fernand Maxime Ahoyo, et les acteurs engagés dans la protection des ressources maritimes, de sensibiliser les populations à une meilleure gestion des océans, de ses ressources, et de s’engager à travers des actions pour redonner une meilleure santé aux côtes béninoises.

Sensibiliser les populations de Togbin-Plage sur la place qu’occupent les océans dans l’écosystème terrestre, nettoyer la plage et procéder à l’amendement des plants de cocotier. Ce sont là, les gestes saints et protecteurs exécutés par le Professeur Martin Pépin Aïna, et autres acteurs engagés dans la protection des océans afin de susciter auprès des populations l’envie d’adopter des « comportements écocitoyens » pour une meilleure gestion de l’environnement marin. Un objectif assez capital pour le Point focal de la Convention d’Abidjan pour le Climat, Faustine Sinzogan, au regard des potentiels que regorgent les océans. « L’océan est la frontière économique. Il offre la possibilité d’exploiter d’immenses ressources et représente un large potentiel pour stimuler la croissance économique. C’est une composante essentielle de l’écosystème terrestre. Sans les océans, la vie ne saurait exister », a-t-elle martelé au début de la cérémonie. Mais au-delà de ces qualités, les océans sont soumis à d’énormes pressions humaines qui mettent à mal son écosystème. Le Capitaine de vaisseau, Fernand Maxime Ahoyo, est revenu sur quelques menaces notamment celle des activités humaines sur les ressources halieutiques d’où l’urgence, pour lui, de sensibiliser les populations sur les risques liés à la surpêche et la pêche illégale, les menaces de disparition de la chaine alimentaire due à la pollution et les risques liés aux changements climatiques. « Il nous faut adopter de toute urgence une approche plus globale à la gouvernance des océans car la gestion sectorielle traditionnelle ne permettra pas de lutter contre leur dégradation croissante », a-t-il recommandé. Prenant ensuite la parole, le Directeur général de l’environnement et du climat, Professeur Martin Pépin Aïna, a répondu à cet appel en rappelant à l’assistance les nombreuses mesures prises par le gouvernement qui a fait de la question de la protection de l’océan, une priorité. Il s’agit de : l’adoption des lois relatives à la protection de la zone littorale, à la pêche et l’aquaculture, à la réglementation des changements climatiques, la sécurisation et le nettoyage permanent des plages, la protection et la valorisation de la côte maritime, le démarrage effectif du programme de gestion du littoral ouest-africain, l’identification des zones martines d’importance écologiques et biologiques dans le sud du Bénin, l’évaluation des risques des installations de production pétrolières abandonnées sur le chams pétrolifère de Sèmè-Kpodji par les experts de l’Onu Environnement, et autres. Des actions qui doivent être soutenues et accompagnées de tous pour une meilleure gestion de l’environnement marin. Pour finir, le Professeur Martin Pépin Aïna, a exhorté l’assistance ainsi que les populations à la mise en œuvre d’actions innovantes, entrepreneuriales et créatives susceptibles en vue d’accélérer la restauration et la protection des côtes béninoises.

Rastel DAN