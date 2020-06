Installation des dirigeants du département de Sociologie-Anthropologie: Le duo Azizou – Hinnou pour relever les défis académiques et structurels

Le duo Chabi Imorou – Hinnou à désormais en main les clés du Département de Sociologie-Anthropologie

Le nouveau Chef du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr. Chabi Imorou Azizou et son adjoint, Dr Patrick Hinnou ont officiellement pris service le lundi 8 juin 2020. La cérémonie d’installation s’est déroulée à la salle de conférence de la Fashs sous la supervision du représentant de l’autorité décanale, des enseignants, docteurs, moniteurs, étudiants et du personnel administratif.

Précédemment Chef adjoint du Département de Sociologie-Anthropologie, Dr Chabi Imorou Azizou est celui qui va conduire désormais les rênes dudit département pour les deux prochaines années, conformément à la volonté de ses pairs qui l’ont plébiscité lors des élections. Il sera assisté dans ses fonctions par Dr Patrick Hinnou. A l’occasion de leur installation, le Chef Département entrant, Dr Azizou a d’abord rendu grâce à Dieu pour avoir permis la tenue de cette cérémonie de passation de service. Ensuite, il a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de ses collègues pour la confiance qu’ils ont placée en lui et promis accomplir sa mission en toute responsabilité. « C’est un nouveau chapeau qu’ils mettent sur ma tête. J’en mesure toute la dimension et toute la charge et j’espère qu’au soir du mandat de deux ans, leurs attentes seront comblées », a-t-il déclaré. Pour y arriver, il compte sur la collaboration de son adjoint ainsi que celle de tous ses collègues. « Avec Dr Hinnou, je suis rassuré que le travail qui a été engagé par l’équipe sortante, nous allons pouvoir continuer sur ce chemin », a fait savoir le Chef Département entrant. Quant aux docteurs en attente de recrutement et les moniteurs qui sont pour lui, la cheville ouvrière du département, il les a invités à l’accompagner pour l’atteinte de ses objectifs. Ses mots de remerciement ont également été adressés au Chef Département sortant, Professeur Charles Badadjidé. A le croire, pendant 3 ans, ils ont réussi à relever le défi de la coordination des activités de ce département. « Je dois dire à quel point l’exemplarité de la collaboration entre Le Professeur Babadjidé et moi, nous a permis de relever des défis qui n’étaient pas gagnés d’avance », a-t-il conclu. A son tour, le Chef adjoint de Département, Dr Patrick Hinnou a félicité l’équipe sortante et s’est engagé à ne pas décevoir ses collègues qui l’ont plébiscité. « Nous avons formé une équipe pour gagner des paris et le chemin est tout tracé pour que nos objectifs soient atteints », a-t-il souligné, ajoutant que l’objectif principal est d’hisser plus haut, l’étendard du Département de Sociologie-Anthropologie.

Prof. Badadjidé fier de la nouvelle équipe

En prenant la parole, le Chef Département sortant, le Professeur Charles Lambert Babadjidé, avant de passer le témoin, a fortement remercié les enseignants qui leur ont confié cette tâche depuis le 2 juillet 2016 et qui s’est achevée ce jour, ainsi que le personnel, les docteurs, moniteurs et autres. Confiant de la capacité de la nouvelle équipe à conduire le département à bon port, le Professeur Charles Lambert Babadjidé a félicité les Docteurs Azizou et Hinnou et les a invités à améliorer ce qui est moins bien et poursuivre ce qui est bien. « Je suis heureux parce qu’au cours de mon mandat, nous n’avons pas connu de problèmes majeurs. Les problèmes qui nous ont conduits vers l’équipe rectorale ont été soldés par l’échec de ceux qui nous ont convoqués. Notre équipe s’est organisée de telle manière que tout est fait sur preuve », s’est-t-il réjoui. Et c’est en cela qu’il dit être « très heureux » que celui qui prend les rênes du département est quelqu’un avec qui il a travaillé pendant plus de 3 ans. « Dr Chabi Imorou Azizou connaît la maison. Je n’ai pas peur. Il a les qualités, les capacités et les aptitudes qu’il faut pour garder une maison. C’est pourquoi les enseignants dans leur majorité l’ont élu à 100% », a précisé le chef département sortant, le Professeur Babadjidé. En ce qui concerne le nouveau Chef adjoint de Département, Dr Patrick Hinnou, le Professeur Babadjidé a fait savoir que même quand il était en dehors de l’ancienne équipe, il n’a jamais marchandé sa disponibilité et son expertise pour contribuer à la réalisation des activités du département. Pour finir, il a exprimé toute sa disponibilité pour accompagner la nouvelle équipe. A noter que le Professeur Charles Lambert Badadjidé est nommé par le décanat pour assurer la coordination du master genre et développement au département de sociologie.

Laurent D. KOSSOUHO