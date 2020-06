Tractations pour le contrôle des mairies: Talon s’oppose à toute alliance UP et BR avec FCBE

Patrice Talon, Président de la République

Dans son intervention lors de la rencontre qu’il a eue, le 3 juin dernier, avec les représentants des neuf partis ayant pris part au processus électoral comptant pour les communales 2020, le Chef de l’Etat Patrice Talon a donné son avis sur la formation des alliances entre les différents partis pour la gouvernance communale. A le croire, il ne peut tolérer une alliance entre l’Union progressiste et le Bloc Républicain (BR) qui participent à la même dynamique politique, avec le parti de l’Opposition Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). « Quand vous avez l’UP et le BR qui participent à la même dynamique politique et sont dans une coalition gouvernementale actuelle, est-ce que l’idéal ce n’est pas que vraiment ce soit de manière exceptionnelle qu’on observe que dans une localité, l’un de ces partis se désolidarise d’un autre parti de la même coalition pour faire alliance avec FCBE ? » s’est-il interrogé, avant de marteler qu’il a dit aux divers partis concernés qui sont dans la même coalition gouvernementale qu’il n’est pas favorable à des alliances entre eux et le parti FCBE. « Je verrai d’un mauvais œil que l’UP s’associe à Fcbe dans une localité ou bien que le BR s’associe à FCBE dans une autre localité », a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, il a précisé que si les partis ne s’entendent pas dans une localité où ils n’ont pas la majorité absolue, et dans cette localité, les réalités et les élus ne permettent pas des accords de gouvernance, la loi a prévu dans ces conditions que tout le monde aillent aux élections et les conseillers feront le choix de celui qui peut diriger la mairie.

Laurent D. KOSSOUHO