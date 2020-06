Selon la Cour constitutionnelle dans la décision dcc 20-497 du 04 juin 2020: Le dispositif policier chez Yayi n’a pas violé la constitution

L’ancien Chef de l’Etat Boni Yayi

Entre autres décisions rendues par la Cour constitutionnelle ce jeudi 04 juin 2020, il y a un recours relatif au dispositif sécuritaire érigé en juin-juillet 2019 autour du domicile de l’ancien chef de l’Etat Boni Yayi à Cotonou. Le requérant, Pierre Osho ancien ministre de la défense, a fait savoir que ce dispositif policier permanent interdit à toute personne, l’accès au domicile de Thomas Boni Yayi alors que l’intéressé n’est l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation ; que, d’une part, interprétant cette mesure comme une privation du droit de visite et de la liberté d’aller et de venir de l’ancien chef de l’Etat, d’autre part, se fondant sur les dispositions des articles 117 alinéa 3, 120 et 121 alinéa 2 de la Constitution, il demande à la Cour de mettre fin à la violation du droit à la liberté de l’intéressé.

« L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; au sens de cette disposition la liberté fondamentale d’aller et venir garantie par la Constitution n’est ni générale ni absolue ; que toutefois, les restrictions auxquelles, dans une société démocratique, la loi soumet cette liberté ne sont, dans leur application, valides que lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnelles pour prévenir ou lever les menaces sur l’ordre public, la sécurité ou la défense nationales et à la protection des droits et libertés individuels ; en l’espèce où les circonstances et les conséquences des élections législatives du 28 avril 2019 ont occasionné des menaces à la sécurité et à la défense nationales, à l’ordre public et à la protection des droits et libertés individuels, les restrictions à la liberté d’aller et venir auxquelles certaines personnes dont monsieur Thomas Boni YAYI ont été soumises qui étaient nécessaires et proportionnelles à la gravité de telles menaces ne sont pas contraires à la Constitution ». C’est ce qu’a fait observer ce jeudi matin, le conseiller-rapporteur, le Professeur Joseph Djogbenou. Dans la décision rendue dans l’après-midi, DECISION DCC 20-497 DU 04 JUIN 2020, la Cour est allée dans le sens du rapport fait par le conseiller rapporteur, indiquant clairement que ce dispositif qui avait été érigé autour du domicile de Boni Yayi n’était aucunement en violation avec la constitution béninoise.

Les conseillers à la cour constitutionnelle étaient en plénière ce jeudi 04 Juin 2020 pour se pencher sur le recours de Pierre OSHO. C’est Maître Janvier Rigobert DOSSOU-GBETE, Huissier de Justice, qui a transmis le 11 juin 2019, à la Cour le recours de l’ancien Ministre de la défense en dénonciation d’un cas de violation des droits de l’Homme par les forces de l’ordre contre la personne de monsieur Thomas Boni YAYI ;

Dans sa décision rendue cet après-midi, DECISION DCC 20-497 DU 04 JUIN 2020, la Cour est allée dans le sens du rapport fait par le conseiller rapporteur.

Yannick SOMALON