Hydrocarbures: Bientôt la construction d’une raffinerie au Bénin

Le Gouvernement dote bientôt le Bénin d’une raffinerie

Dans la perspective d’assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure du pays et contribuer au ravitaillement de ceux de la sous-région, le Bénin a initié un projet de construction de la raffinerie. Au cours de sa séance ordinaire de ce mercredi 03 juin 2020, le Conseil des ministres a décidé de contractualiser avec un cabinet réputé pour la mission d’assistance dans le cadre du projet de construction grâce au partenariat public-privé d’une raffinerie au Bénin. Ce projet sera en mode partenariat public-privé. C’est donc pour assurer la mise en œuvre du projet dans les meilleures conditions afin d’en garantir la réussite que le gouvernement a sollicité l’appui d’un cabinet réputé, objet de la présente contractualisation. Cette option montre que même si le Bénin ne produit pas encore de brut, il est possible que demain, ce soit le cas, car des explorations se font pour découvrir des gisements exploitables. Ce Cabinet sera chargé d’étudier les perspectives du marché à l’horizon 2030, notamment les tendances principales de la demande et de l’offre de produits pétroliers raffinés ainsi que leurs impacts sur l’équilibre du marché, puis déterminer la faisabilité économique d’une telle raffinerie du point de vue de son dimensionnement et de ses conséquences sur le reste de la chaîne des valeurs du secteur pétrolier au Bénin. Sans être producteur de brut pour le moment, le Bénin est entouré de pays qui en produisent mais n’ont pas les raffineries suffisantes. Dans un très proche avenir, le Bénin pourra servir de couloir d’exportation de la production d’un voisin, le Niger, via notre port et même si par extraordinaire, le Bénin ne disposait pas de gisements propres exploitables, il existe de nombreux pays au monde qui transforment des matières premières qu’ils ne produisent pas. Par conséquent, la décision du Gouvernement participe à la prospection stratégique.

Laurent D. KOSSOUHO