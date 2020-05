Reprise des activités pastorales malgré Covid-19: Voici les recommandations de Mgr Roger Houngbédji

Mgr Roger Houngbédji

A la suite de la réouverture des lieux de culte et principalement la reprise des activités pastorales, à compter du 2 juin prochain, l’Archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji, a formulé une série de recommandations afin de conserver le caractère sacré des églises et de poursuivre la lutte contre la propagation du coronavirus. Des recommandations qui appellent à la responsabilité des curés, vicaires et tous les agents pastoraux, à l’observance des mesures barrières contre la propagation du coronavirus.