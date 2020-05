Installation des nouveaux conseils communaux: Voici les premiers maires déjà élus

Telles que programmées par les préfets des départements, les séances d’installation des nouveaux conseils communaux suivie de l’élection des maires, de leurs adjoints et des chefs des arrondissements ont démarré ce jeudi 28 mai 2020. Plusieurs maires ont été élus à la tête de nombreuses communes. Parmi ces nouveaux locataires de ville figurent des élus des partis de l’Union progressiste, des Fcbe que du Bloc Républicain, les trois partis qui ont réussi à se partager les sièges issus du scrutin communal du 17 mai dernier. Pour cette première journée, la seule commune qui a élu une femme au poste de maire est celle de Kandi. Elle a nom Zinatou Saka Osseni Alazi, élue FCBE. Dans la commune de Dogbo c’est Magloire AGossou qui a été élu maire. Il sera assisté de Marcelin Sognon et de Calixte SOSSOU, respectivement au poste de premier et deuxième adjoint au maire de Dogbo. A Djakotomey, c’est le conseillé FANGNIGBE Bruno qui est élu Maire a l’unanimité de tous les conseillers communaux, soit 25/25.

COVE: Auguste Ayihounhin, nouveau maire de Covè

Pour les 6 prochaines années à venir et sauf situation de destitution, le tout nouveau maire élu pour diriger la commune de Covè au pays Agonlin a nom Auguste Ayihounhin. Premier adjoint au maire dans le conseil communal que dirigeait Ferdinand Houéssou en fin de mandat, il a été réélu conseiller sur la liste de l’Union progressiste qui a obtenu la majorité des conseillers au soir du 17 mai 2020. Il sera assisté de Vodoukpè Basile et de Sondjo Abel, respectivement aux postes de 1er et 2ème Adjoints au maire.

SINENDE: Bio Kouri Sanni élu pour conduire la destinée de la commune de Sinendé

Elu sur la liste des Fcbe, Bio Kouri Sanni a été plébiscité par 19 voix sur 19 ce jeudi 28 mai 2020 lors de la séance d’installation du conseil communal de Sinendé. Il sera assisté dans sa mission par Issiaka Dantara en tant que premier adjoint au maire et Mere Idrissou au poste de deuxième adjoint, tous issus du parti Fcbe. Ce trio communal se fera accompagner par les chefs des arrondissements qui ont été choisis lors de la même séance. Ainsi, le chef d’arrondissement de Sinendé a nom, Zakari Assouma, celui de l’arrondissement de Bouré s’appelle Issa Touré tandis qu’à Sikki c’est le conseiller Koto Machoudou qui est élu chef d’arrondissement tout comme Yacoubou Issifou à la tête de l’arrondissement de Sèkèrè.

Aplahoué: Allossogbé Maxime, nouveau maire

A Aplahoué, c’est Allossogbé Maxime qui a été élu maire par ses pairs avec 15 voix pour, 11 contre et 3 abstentions. Maxime Allossogbé sera assisté de Douvi Jacob et de Gbesso Bernard, respectivement premier et deuxième adjoint au maire. La commune d’Aplahoué dans le département du Couffo compte sept arrondissements dont les chefs sont également connus à l’issue de cette séance d’installation du conseil communal.

1-Arrondissement d’Aplahoué : Sodji Emile

2-Arrondissement d’azové: Mintchi Samuel

3- Arrondissement d’Atomey : Tchidimey Pascal

4- Arrondissement de Depkpo : N’de Jean-Marie

5- Arrondissement de Kissamey : Akogbé Julien

6-Arrondissement de Godohou : Fambo Hoanou

7- Arrondissement de Lonkly : Fannou Florent.

Boukoumbé: Aldo N’Da Kouagou nouveau maire

La commune de Boukoumbé située au cœur du pays Somba, dans le département de l’Atacora a son nouveau maire. Il s’agit de Aldo N’Da Kouagou, élu au terme de l’installation du conseil communal tenu hier, jeudi 28 mai 2020, à l’hôtel de ville. Il a été élu conseiller sur la liste de l’Union Progressiste, au terme des communales du 17 mai dernier et mérite depuis hier la confiance des autres conseillers avec 19 voies pour contre 0 abstention. Aldo N’Da Kouagou devient ainsi le maire de la commune de Boukoumbé et devra conduire les destinées de la ville pour les 6 prochaines années

Tori-Bossito: Akouakou Rogatien, nouveau maire

En remplacement du maire en fin de mandat, Joseph Tolégbon, le conseiller Akouakou Rogatien a été élu nouveau maire de la commune de Tori-Bossito. Au terme du vote, qui a consacré son élection, il a obtenu les 15 voix des conseillers que compte cette localité. Il sera assisté de Ayao Akondé Cosme élu 1er Adjoint au maire avec 15/ 15 des voix. C’est une nouvelle équipe qui s’installe à Tori Bossito dans le département de l’Atlantique pour les six prochaines années.

COPARGO: Ignace Ouorou prend la mairie de Copargo

Fcbe prend la commande de Copargo avec Ignace Ouorou. Seul parti d’opposition sorti des communales avec plus de 10% des suffrages exprimés au plan national, la Force cauris pour un Bénin émergent contrôle la mairie de Copargo. L’homme qui est élu à la tête de l’hôtel de ville a nom Ignace Ouorou. Il prend le fauteuil du maire avec « 10 voix pour, 06 abstentions et 1 absent ». Traversé par la chaîne de l’Atacora, Copargo est situé dans le département de la Donga.

1er adjoint: wiodé zakari

2ème adjoint:

Ambani Imorou

CA Copargo: Wali Imorou

CA Singre: Samou Imorou

CA Anandana: Meda Ossina

CA Pabégou: Mamam Alfa

SEGBANA: Orou Zimé Bio Thian, nouveau maire

Il était pressenti à ce poste depuis la proclamation des résultats des élections communales du 17 mai dernier par la Cena. Lui, Orou Zime Bio Thian, le tout nouveau maire élu du parti au cheval blanc qui a été porté à la tête de la commune de Ségbana. D’une superficie de 4471 Km2, Ségbana est situé au nord-est du Bénin dans le département de l’Alibori. Sur cette partie du septentrion se côtoient plusieurs groupes ethniques dont les Boo qui représentent plus de ¾ de la population, les Peuls, les Dendi et mêmes des Fons venus du sud. Ségbana est connu pour sa célèbre prison de haute sécurité qui a fait réputation lors de la période révolutionnaire au Bénin.

BEMBEREKE: Yaya Garba, nouveau maire de Bèmbèrèkè

Elu sur la liste de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), son parti a obtenu la majorité absolue des sièges dans cette commune du Borgou. Ex-député sous la septième législature, Yaya Garba est un des responsables de l’ex-parti du président Boni Yayi. Située à l’extrême nord du département du Borgou, la commune de Bembéréké couvre une superficie de 3 348 km2, soit environ 12,94 % de la superficie du département et 2,92 % du territoire national.

Yannick SOMALON