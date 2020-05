Conseil communal de Kandi: Alazi Osseni Saka Zinatou, première femme élue maire

Alazi Osseni Saka Zinatou, première femme élue maire de Kandi

Candidate du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et élue Conseillère communale lors des élections communales et municipales de 2020, Alazi Osseni Saka Zinatou est élue maire de la commune de Kandi, hier jeudi 28 mai. Elle est la première femme élue maire parmi les 70 femmes élues Conseillères sur toute l’étendue du territoire national pour le compte des élections du 17 mai dernier. Selon Radio Kandi FM, elle est élue avec 21 voix pour et 8 contre et devient la prochaine locataire de l’hôtel de la ville de Kandi.

Edwige TOTIN