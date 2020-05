4ème mandature de la décentralisation à Avrankou: Sènan Gabriel Ganhoutode aux commandes

Ganhoutode Gabriel élu maire d’Avrankou

L’installation des nouveaux conseils communaux a démarré ce jeudi 28 Mai 2020 dans le département de l’Ouémé par la commune d’Avrankou. C’est la salle de délibération de la mairie d’Avrankou qui a accueilli la cérémonie d’installation des 25 nouveaux élus. En présence de la délégation préfectorale conduite en personne par le préfet Joachim Apithy, le présidium composé du doyen d’âge et des deux plus jeunes a été installé pour conduire les travaux. Il s’agit de Monsieur Godonou Toyi Vodounnon et des deux plus jeunes, Jérémie Toviakou et Michel Assogba. Au terme du processus, le préfet et sa délégation ont procédé à l’installation du maire, ses deux adjoints et les Chefs des sept (07) arrondissements d’Avrankou élus. Selon le résultat de l’élection, c’est monsieur Sènan Gabriel GANHOUTODE de l’Union progressiste qui est élu maire par 21 voix sur les 25. Il faut préciser que le nouveau maire était le premier adjoint au maire de la mandature finissante. C’est dire que le nouveau maire de la cité des djaka n’est pas un novice mais plutôt quelqu’un qui connait déjà la maison.

Son premier adjoint élu a pour nom, Mathieu HOUNKANRIN. Il a réuni 23 voix sur les 25. Il fut le deuxième adjoint au maire de la mandature finissante. Le deuxième adjoint au maire aussi n’est pas un néophyte des questions communales. Il est l’un des conseillers de la mandature finissante à Avrankou. Alidou AKINOTHO comme c’est de lui qu’il s’agit est élu par 23 voix sur les 25.

Il ressort de cette élection du pouvoir décentralisé que le député d’Avrankou et de la 20ème circonscription électorale, Augustin Ahouanvoèbla a fait un très bon casting au profit de ses concitoyens. Après avoir porté haut le flambeau de l’UP dans la 20ème circonscription électorale au soir du 17 Mai 2020, il vient de peser de tout son poids pour que les fils d’Avrankou déjà ancré dans la gestion de la commune prennent les commandes.

Au terme du processus les populations de la commune d’Avrankou se sont réjouies de ce que tout s’est passé dans la paix.

Composition du conseil communal d’Avrankou

Maire: Sènan Gabriel GANHOUTODE: 21 voix sur 25

Premier Adjoint au Maire: Mathieu HOUNKANRIN : 23 Voix sur 25

Deuxième Adjoint au Maire: Alidou AKINOTHO: 23Voix sur 25

CA Avrankou centre: Aubet NOUKOUNYEKPON : 25 Voix sur 25

CA Atchoukpa : Louis DEGBOGBAHOUN: 24 Voix sur 25

CA Ouanho: Hubert HOUNHOZOUNKOU: 13 Voix sur 25

CA Djomon: Godonou Toyi VODOUNON: 13 Voix sur 25

CA Kouti: Jérémie TOVIAKOU: 15 Voix sur 25

CA Gbozounmè : 13 Voix sur 25

CA Sado: Valère KOTOUNOU. 20 voix sur 25

Fidèle KENOU