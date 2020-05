Suite à la radiation des démissionnaires Fcbe: Paul Hounkpè rapporte sa décision au nom du dialogue et de la réconciliation

Après sa récente décision d’exclusion de certains militants au lendemain de la publication des résultats provisoires du scrutin du 17 mai dernier, le Secrétaire exécutif national de cette formation politique de l’opposition vient de prendre une nouvelle décision. Cette dernière annule purement et simplement celle référencée N°001/BEN/SEN/05/20 par laquelle le Secrétaire exécutif national Paul Hounkpè avait prononcé la radiation de certains démissionnaires de la liste Fcbe aux dernières élections communales et municipales. « Vu les différents recours gracieux en réintégration adressés par certains militants concernés… Vu la nécessite du Parti de privilégier le dialogue et la réconciliation entre les militants, la décision N°001/BEN/SEN/05/20 du 04 mai 2020, portant Radiation de certains militants démissionnaires de la liste FCBE aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 est rapportée », peut-on lire dans la correspondance signée par le Secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè. Cette décision est la preuve de l’esprit de conciliation et d’unité qu’entend apporter le SEN Paul Hounkpè au sein du parti. C’est dire que les militants radiés peuvent revoir leur position par rapport au parti et cultiver au mieux l’esprit du militantisme.

Yannick SOMALON