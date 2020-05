Tractations pour le contrôle des mairies:« Pas d’alliance BR et Fcbe » dixit l’He Abdoulaye Gounou

Le Député Abdoulaye Gounou

Le parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain (BR) ne compte pas faire alliance avec le parti de l’Opposition, Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) lors de la désignation des maires et leurs adjoints. Selon les explications de l’He Abdoulaye Gounou à Banouto, cette décision a été prise lors d’une réunion politique sur les alliances possibles pour le contrôle des mairies. A cette rencontre, la Direction du parti Bloc républicain a écarté toute possibilité d’alliance avec le parti d’Opposition Fcbe dans les communes où aucun parti n’a obtenu la majorité absolue. Ainsi, pour la désignation des maires et leurs adjoints le parti BR va s’allier à l’UP pour le contrôle des mairies. C’est « exclusivement UP-BR, pas d’alliance avec Fcbe, avec l’opposition ! », a martelé le député BR Abdoulaye Gounou, à Banouto, ajoutant que c’est contraire à l’esprit du système partisan. « Nous, on veut à terme, une bipolarisation de la vie politique », a-t-il précisé. A l’analyse de cette décision, les partis Bloc républicain et Union progressiste auront à contrôler à eux deux, au moins 70 communes sur les 77, car le parti Fcbe a obtenu la majorité absolue dans 7 communes selon les résultats publiés par la Cena.

Laurent D. Kossouho